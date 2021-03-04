Об этом 4 марта рассказал глава ГСКЛС Гитис Андрулёнис и специалист отдела ГСКЛС по информации об отравлениях и фармалогического контроля Ругиле Пильвинене.

По словам Андрулёниса, эти данные были получены с 27 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.

Всего поступило 1201 сообщение об отрицательной реакции на вакцину: 729 сообщений касается Pfizer-BioNTech, 61 – Moderna, 401 – AstraZeneca. 10 звонивших не указали, какой вакциной были привиты.

Число полученных сообщений составляет 0,5% от количества использованных доз вакцины.

Кроме того, зарегистрированы две смерти привитых граждан. Однако эти смерти с вакцинацией не связаны. По словам Андрулёниса, люди скончались от старческих недомоганий.

868 сообщений классифицируются как легкие реакции или реакции средней степени тяжести, 22 – как тяжелые.

Чаще о нежелательных эффектах сообщали женщины – 817 женщин и 73 мужчин. О побочных эффектах сообщали жители 19–87 лет. 86, сообщений пришло от специалистов в сфере здравоохранения, 799 - от пациентов; 5 сообщений получены из базы данных Eudravigilance.

В феврале поступило 890 сообщений о реакциях на вакцинацию от COVID-19. В феврале поступило 432 сообщения на реакцию после прививки вакциной Comirnaty, 48 - Modernа и 401 - AstraZeneca. В 9 сообщения не было указано название вакцины.

В феврале сообщили о двух случаях смерти привитых людей. Оба они с вакцинацией не связаны. О первом случае сообщалось 26 февраля.

Сообщалось, что 25 февраля в Пасвальском районе сразу после прививки скончался 77-летний мужчина. Второе сообщение поступило 1 марта, однако человек скончался в минувшие выходные.

"Это была внезапная смерть пациента, который был привит три дня назад Этот человек жил в Прекуле", – сказала Пильвинене, заметив, что человек скончался из-за сердечных болезней.

Скончавшемуся было 86 лет, у него были хронические болезни дыхательных путей и сердца. "Это не был здоровый и трудоспособный гражданин", – сказала специалист.

За последний месяц не было ни одного сообщения об аллергических реакциях на вакцину от COVID-19.

"Поступило 9 сообщений о параличе лицевого нерва, 6 связаны с реакцией на Comirnaty, 2 - на Moderna и 1 - AstraZeneca. Это временный эффект, который через несколько дней проходит безо всякого лечения", – сказала Пильвинене.

"Чаще всего сообщают о таких реакциях, как температура, головная боль, озноб, общая слабость, боли в мышцах", – продолжила специалист. Такие побочные эффекты наблюдаются после вакцинации всеми используемыми вакцинами. Они проходят через 1-3 дня, не вызывая никаких последствий.