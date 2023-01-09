Во вторник днем над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт. Будет пасмурно, ожидаются осадки, мокрый снег и дождь, только на северо-востоке сначала будет идти снег. Местами прогнозируют ледяной дождь. Ночью от -2 до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов тепла, будет пасмурно и сыро.

В ночь на среду интенсивные осадки ожидаются на востоке страны, на северо-западе осадки будут небольшими и кратковременными. Немного похолодает, будет идти мокрый снег и снег. Ночью от 2 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла на западе. На востоке гололед, на западе туман. В среду днем зона осадков уйдет, но нс запад придет новая, поэтому там снова будет идти мокрый снег и дождь. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В четверг во многих районах ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. Ночью и днем будет 0–5 градусов тепла.

В пятницу осадков будет меньше, температура останется похожей.