Янина из Дзукии о весне: все будет не так, как в прошлом году

"Весна еще только началась, рано цвести цветам, на дворе март. Нормально, когда до Пасхи бывает холодно, а иногда идет мокрый снег. Уже почти все птицы прилетели, а если солнце появляется, то и муравьи бегают. Все в этом году вовремя", – сказала Янина, которая делает прогнозы на основе наблюдений за природой.

Она рассказала, что в 1983 году 26 марта в Дзукии были сугробы по колено.

"Муж отвез меня в роддом в зимней одежде, а забрал в начале апреля уже в платье", – вспоминает Янина.

"Все зазеленеет в начале апреля, поэтому не ждите, что сразу будет 25-30 градусов. Природа не спеша просыпается в своем ритме от зимнего сна. В этом году сможем радоваться тихому пробуждению весны. Весна приходит по календарю, такое бывает нечасто", – продолжила она.