Янина из Дзукии о весне: все будет не так, как в прошлом году

"Весна еще только началась, рано цвести цветам, на дворе март. Нормально, когда до Пасхи бывает холодно, а иногда идет мокрый снег. Уже почти все птицы прилетели, а если солнце появляется, то и муравьи бегают. Все в этом году вовремя", – сказала Янина, которая делает прогнозы на основе наблюдений за природой.
Она рассказала, что в 1983 году 26 марта в Дзукии были сугробы по колено.
"Муж отвез меня в роддом в зимней одежде, а забрал в начале апреля уже в платье", – вспоминает Янина.
"Все зазеленеет в начале апреля, поэтому не ждите, что сразу будет 25-30 градусов. Природа не спеша просыпается в своем ритме от зимнего сна. В этом году сможем радоваться тихому пробуждению весны. Весна приходит по календарю, такое бывает нечасто", – продолжила она.
По ее словам, кленовый сок в этом году потек рано, в конце февраля, березовый - в начале апреля. Янина убеждена, что похолодание и мокрый снег возможны не только в конце марта, но и после Пасхи, а резкого перехода от весенней прохлады к жаркому лету не будет – перемены будут медленнее, чем в прошлом году.
"Надо радоваться каждому лучу солнца, весеннему дождю, его в Дзукии никогда много не бывает. Я сейчас уже вижу зеленеющую траву – уже не желтая, цветут ранние цветы", – рассказала Янина.
По словам Янины, не стоит надеяться, что весенней влаги не хватит для того, чтобы летом было больше грибов. Урожай грибов можно прогнозировать только летом, когда будет видно, сколько будет осадков.