Взгляд на межвоенную Литву: какие профессии гарантировали хороший доход?

Упомянув юристов, мы не забыли и врачей, чья профессия считалась, пожалуй, самой авторитетной. Рабочий зарабатывал 150-180 литов, врач - 7 000. Адвокаты обычно зарабатывали 5 тысяч литов. Эти факты дополняет история Николаса Слежевичюса, одного из самых влиятельных адвокатов Литвы, который согласился стать премьер-министром страны только после того, как президент Казис Гринюс урезал часть своей зарплаты и поделился ею с ним.
В межвоенной Литве многие литовцы сколотили миллионные состояния. Считается, что братья Юозас и Йонас Вайлокайчяй входили в десятку самых богатых людей. Они основали компании Maistas, Palemono plytinę, Metalas и Сахарную компанию, которая первой в Литве стала выращивать сахарную свеклу и производить сахар. Они также изучали новые рынки экспорта и импорта.
Интеллектуалы, особенно представители гуманитарных наук, все чаще оказывались на обочине рынка труда. Относительно легко в те времена работу могли найти: переплетчики (печатники), фармацевты, шорники (изготовители упряжи) или токари. Однако, на современном рынке переплетчики и шорники столкнулись бы с серьезными проблемами.
Сельское хозяйство было и остается основой экономического выживания страны. Средняя годовая зарплата сельскохозяйственных наемников (мужчин) в 1939 году составляла 345 литов. Женщины в основном занимались домом, а если и работали, то их зарплата была вдвое меньше, чем у мужчин. Однако домохозяйки не гнушались заработка на рынках и базарах городов и поселков. Это было лучшее место для развития мелкого предпринимательства, а прибыль от продажи сельхозпродукции была гарантирована.
Равенство, провозглашенное в Конституции 1922 года, межвоенными властями интерпретировалось временами парадоксально. Например, когда в 1934 году Германия прекратила ввоз гусей из Литвы, соотечественники были вынуждены самостоятельно покупать излишки птицы. На каждые 50 заработанных литов гражданин должен был купить одного гуся. Можно только представить, сколько гусей пришлось купил оперному певцу Кипрасу Петраускасу, чья зарплата была больше, чем у президента (5 000 литов).