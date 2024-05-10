Выясняются будущие цены на электричество и газ: их могут пересчитывать чаще

"Независимые поставщики корректируют планы, в них отражаются тенденции и условия рынка. Если мы устанавливаем цену раз в квартал, то поставщики, грубо говоря, делают это каждую неделю", – сказал Поцюс.

По его словам, регулируемую часть ГСРЭ пересматривать не будет, она не изменится с июля, но поставщики реагируют на цены и корректируют их.

"Если бы (у Ignitis) не было сверхприбыли, то цена была бы 21,5 цент. Мы планируем установить общественную цену до конца мая. 31 мая самое поздняя, когда будут известны цены", – прибавил глава ГСРЭ.

"ГСРЭ утвердила максимальную цену на электричество для общественных поставок. Это 19,2 цента за кВт/ч в среднем. Сейчас Ignitis должен дифференцировать цену в зависимости от плана. Насколько мне довелось слышать, популярный план Ignitis будет около 19 центов за кВт/ч. Это на 2 цента дешевле, чем сейчас", – сказал журналистам глава ГСРЭ Ренатас Поцюс.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 9 мая утвердила цены на общественные поставки для крупнейшего поставщика электричества Ignitis на второе полугодие 2024 года. Они на 8–12% ниже нынешних. Можно надеяться, что снизятся и тарифы для бытовых потребителей. Этот вопрос ГСРЭ решит позже.

Цена для потребителей, которые получают электричество через сети среднего напряжения, в июле с НДС составит 12,544 центов за кВт/ч с НДС (на 1,757 центов, или на 12,28% меньше, чем сейчас). Для потребителей, пользующихся сетями низкого напряжения, цена составит 19,221 центов с НДС (на 1,757 центов, на 8,37% ниже).

По словам Поцюса, что касается природного газа, то тут наблюдается стабилизация ситуации.