16 августа в 14.48 ч. по Единому номеру 112 позвонил мужчина и сообщил, что он застрелил свою жену. Он хотел сознаться в убийстве и отдать оружие.

Автомобиль BMW X3, в котором было совершено преступление, стоял на ул. Швитригайлос. Полиция задержала подозреваемого 1964 г.р. В автомобиле обнаружили тело женщины 1974 г.р. с огнестрельными ранениями.

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Женщина была застрелена из легального оружия, полиция его изъяла. Подозреваемый был арестован.

По сведениям Delfi, отношения между супругами были неважными.

Подозреваемый встретился с супругой, чтобы помириться, но она не пожелала продолжать отношения. После этого и прогремели выстрелы.

Прокуратура сообщает, что подозреваемый раньше не был судим. Пока решается вопрос назначения меры пресечения. Больше комментариев прокуроры не предоставляют.

"Сейчас проводятся процессуальные действия, в ближайшее время будет решаться вопрос назначения мер пресечения, – сказала представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене. – В ходе расследования выясняем все обстоятельства происшествия".

Она заметила, что подозреваемый и жертва были супругами, но не сказала был ли начат бракоразводный процесс.

По сведениям Delfi, супругам принадлежала небольшая компания, женщина была ее владельцем, а мужчина - директором. После преступления пару охарактеризовали "как состоятельную".

Автомобиль BMW X3 xDrive30e 2020 г.в., в котором было совершено убийство, стоит 50 000 евро.

Сама компания супругов не давала впечатляющих доходов. По данным Центра реестра в последние два года чистая прибыль составляла около 10 000 евро.

Ведется расследование по 3 п. 2 ч. 129 ст. УК ЛР - убийство близкого человека. За это преступление грозит лишение свободы на срок 8-20 лет или пожизненное заключение.