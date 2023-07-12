12 июля 2023 г. 13:25

Выяснилось, в каких гостиницах Вильнюса остановились почетные гости

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник вечером в президентском дворце состоялся ужин для глав стран НАТО. После приема некоторые решили вернуться в свои гостиницы пешком. Так советник мэра Вильнюсского района Кястутис Бутвидас смог поздороваться с премьером Канады Джастином Трюдо, пишет madeinvilnius.lt.

Не секрет, что в самой роскошной гостинице Вильнюса Grand Hotel Kempinski остановился президент США Джо Байден и его делегация. Президент Украины Владимир Зеленский живет на улице Пилес в гостинице Narutis.

Президент Франции Эмманюэль Макрон остановился в Stikliai, в Pacai - премьер Великобритании Риши Сунак. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал гостиницу Imperial.

Глава Польши Анджей Дуда живет недалеко от Ворот Зари в гостинице Radisson Blu Royal Astorija.

Лидеры стран НАТО живут и в других гостиницах Вильнюса.

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