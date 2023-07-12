Выяснилось, в каких гостиницах Вильнюса остановились почетные гости

Во вторник вечером в президентском дворце состоялся ужин для глав стран НАТО. После приема некоторые решили вернуться в свои гостиницы пешком. Так советник мэра Вильнюсского района Кястутис Бутвидас смог поздороваться с премьером Канады Джастином Трюдо, пишет madeinvilnius.lt.