Выяснилось, в каких гостиницах Вильнюса остановились почетные гости

Не секрет, что в самой роскошной гостинице Вильнюса Grand Hotel Kempinski остановился президент США Джо Байден и его делегация. Президент Украины Владимир Зеленский живет на улице Пилес в гостинице Narutis.
Президент Франции Эмманюэль Макрон остановился в Stikliai, в Pacai - премьер Великобритании Риши Сунак. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал гостиницу Imperial.
Глава Польши Анджей Дуда живет недалеко от Ворот Зари в гостинице Radisson Blu Royal Astorija.
Лидеры стран НАТО живут и в других гостиницах Вильнюса.