Выяснилось, какие ограничения ждут во время саммита НАТО в Вильнюсе

Ранее МИД Литвы рекомендовал жителям покинуть город на время саммита. После этого о деталях долгое время не сообщалось. Наконец-то муниципалитет поделился некоторыми планами.

"Подробная информация об ограничении движения появится позже, по мере приближения мероприятия. Но уже сейчас известно, что во время саммита НАТО будет ограничено передвижение всех участников движения по Старому городу, в пределах выставочного центра Litexpo, на территории аэропорта, в отдельных местах Науяместиса", – сообщает муниципалитет.

Правда, водители со специальными разрешениями в эти места смогут проехать. Больше подробностей станет известно позже.

Напомним, что уже сообщалось, что 11-12 июля в радиусе 30 км от Litexpo будут запрещены все полеты.

Запрет будет действовать с 12 ч. 11 июля до 14 ч. 12 июля.

Кроме того, в июле во время саммита ограничат проведение плановых услуг в больницах.

Саммит НАТО в Литве проведут в первый раз. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, ожидают 40–50 зарубежных делегаций (до 3000 гостей) и 2000 представителей неправительственных делегаций и зарубежных СМИ.