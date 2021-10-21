Вытеснение мигрантов СМИ не могут фиксировать из-за безопасности

"Пока мы бы этого не очень хотели, чтобы фиксировались действия по недопущению. Это связано с двумя основными аспектами: безопасностью, (...) другой - связан с тактическими вещами", - сказал в среду журналистам Любаев.
Первый аспект связан с угрозами, которые получают пограничники.
Любаев отметил, что угрозы в его адрес его не удивляют, однако "часто звучат угрозы и в отношении других пограничников, которые участвуют в вытеснении мигрантов или в охране границы.
Он также добавил, что эти угрозы - средство воздействия спецслужб Беларуси.
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