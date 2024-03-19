Высылаемый из Литвы гражданин России обратился в суд

По ее словам, ходатайство заявителя мотивировано тем, что ответчик не учел семейные обстоятельства, его возраст и давние экономические связи. Водо утверждает, что с Литвой его связывают особо тесные семейные и социальные связи, начиная с 1989 г. он работал в Литве журналистом, прекрасно говорит по-литовски, полностью оборвал все связи со страной рождения.