"Выстроить эффективную координацию и не изобретать велосипед". В Вильнюсе прошла конференция белорусских диаспор

Конференция прошла по инициативе Офиса Светланы Тихановской. Совместно с представителями Народного антикризисного управления, Координационнного совета участники более, чем 40 организаций из разных стран обсуждали уже работающие инициативы, создание новых, а также координацию между собой и всеми демократическими силами.

«Отдельно взятая инициатива никогда не приведет нас к победе. Но когда их много, когда мы вместе, по-другому просто не может быть. Мы обязательно победим», заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская. Выступая с заключительным словом после двухдневной конференции, она призвала настраиваться на то, что встречи белорусских диаспор должны проходить в Беларуси.

"Встреча представителей белорусских диаспор важна для кумулятивного эффекта"



Как отметил в интервью Delfi Александр Добровольский, советник Светланы Тихановской, прошедшая конференция "важна в первую очередь для Беларуси":

- Для нас было открытием всего 2020 года сам факт существования, как оказалось, сильной белорусской диаспоры. Люди в разных странах организовывали экзитполы в день выборов в десятках государств, где голосование было организовано в посольствах. Именно эти люди показали реальные результаты голосования белорусов, живущих в разных странах. Потом диаспора оказала огромную самую разную помощь (в том числе и финансовую), тем белорусам, которые вышли на протесты за право выбирать власть и были репрессированы за свою политическую позицию.

Диаспоры и сейчас работают. И во время прошедшей конференции мы узнали, какое количество инициатив существует во всем мире. Как оказалось, я, например, знал далеко не обо всех. В странах, где есть белорусская диаспора, есть и народные посольства, и программы помощи, и работа с политиками и с журналистами местных медиа.

Мы создали платформу солидарности, где зарегистрировано 26 самых разных инициатив. И они могут найти партнеров, волонтеров, новые способы сотрудничества и новые идеи как действовать.

Встреча в Вильнюсе важна для кумулятивного эффекта. Мы все хотим одного – новой Беларуси, которая будет после новых честных прозрачных выборов. Мы уже сейчас обсуждаем, какая она может быть, что сделать, чтобы добиться новых выборов, чтобы поддержать людей, которые настроены этого добиваться. Все это обсуждалось на прошедшей конференции. И я вижу, насколько много возникает идей, связей, здесь участники конференции находят тех, кто готов подключиться и к чьим-то инициативам, и представить свои. Очень много возможностей открывается, когда люди начинают сотрудничать друг с другом.

Общение участников конференции было и очным, и заочным, благодаря новым средствам коммуникации. Подключались к нам из Канады, США, Бразилии и других стран. После этой конференции многие инициативы узнали о существовании друг друга, даже если они не присутствовали в Вильнюсе. И сейчас они смогут действовать более эффективно. Мне кажется, что это очень большое событие.

Помимо прочего, диаспоры создают сейчас инициативы для того, чтобы люди, уволенные по политическим мотивам из-за их гражданской позиции, имели возможность зарабатывать. Например, люди из белорусских диаспор хотят, чтобы их детей учили преподаватели, потерявшие работу в Беларуси.

Огромное количество белорусов оказались в вынужденной эмиграции, и диаспора выступает с инициативами, - как помочь семьям, в какие школы пойти детям, если они вынужденно оказались за границей вместе с родителями.

Даже если какие-то инициативы создаются для поддержки уехавших белорусов, это все равно в конечном итоге - для Беларуси. Мы надеемся, что большинство тех, кто вынужденно уехал сейчас, вернется.

"Важно сохранить институциональную память и не начинать все с нуля"



Белорусы зарубежья стали частью белорусского гражданского общества, и сейчас уже невозможно рассматривать их по-другому, отмечает в интервью Delfi Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской по международным вопросам:

- Все инициативы – самиздат, помощь репрессированным и их семьям, информационные компании – все это делают белорусские диаспоры во всем мире.

Сотни тысяч людей (по нашей оценке, возможно, и больше 300 000 человек) выехали из Беларуси за последние двенадцать месяцев. И они еще и не стали диаспорой, но они уже и не белорусы, живущие в Беларуси. Они создают самые разные инициативы, организации, представители которых и собрались на конференции в Вильнюсе.

Сейчас наша задача вместе с ними – это удержать энергию, которая появилась в 2020 году. Чтобы те, кто присоединился к демократическому движению, не разошлись. Чтобы даже в вынужденной временной эмиграции они были вместе. Для этого нужно создавать институты, инициировать и запускать кампании, помогать своим, брать их на работу. Все это необходимо для того, чтобы тогда, когда Лукашенко начнет падать, и нужно будет возвращаться в Беларусь, они могли быстро и относительно безболезненно вернуться.

Нужно ли координироваться? Однозначно нужно. У нас нет другого выбора. И эта конференция способствует налаживанию более эффективной координации.

Прошедшая в Вильнюсе встреча стала первой попыткой собрать оффлайн наиболее важные и живые инициативы, чтобы они работали вместе. Чтобы не пересекаться, не выстраивать параллельные структуры. Например, оказалось, что есть более десятка организаций, которые помогают семьям репрессированных. И сейчас важно договориться, кто кому помогает.

Еще пример. Есть множество инициатив, которые занимаются поддержкой самиздата (например, самиздатовские газеты в Беларуси), чтобы они также распределили свои силы и возможности для более эффективной работы.

Диаспоры в Бостоне, В Нью-Йорке, Великобритании, Нидерландах финансируют разные стачечные комитеты. Также очень важно, чтобы они точно знали кто, кому, каким образом содействует и помогает. И все это обсуждали на конференции.

Понятно, что все проблемы невозможно решить за два дня. Но мы хотя бы завязали контакты, люди увидели друг друга. Именно на таких встречах выстраивается доверие. И это очень важно, потому что без доверия в гражданском обществе никакой победы у нас не получится.

- В ходе конференции прозвучало, в том числе, предложение зарегистрировать за границей Всемирный белорусский конгресс. Однако организация с функцией аналогичной уже есть. Нужно ли?

- Как и каждая диаспора в каждой стране переживает разные времена. Очень важно, чтобы была преемственность. Сейчас мы оказались в ситуации, когда новые люди, которые совсем недавно присоединились к демократическому движению, стали активистами гражданского общества, инициаторами создания новых организаций. Большинство этих людей не знает, что было сделано раньше. Именно поэтому мы собрали здесь на конференции в Вильнюсе и старую диаспору - тех, кто уже давно за границей, и тех, кто оказался за границей недавно.

И все, что я хотел бы сейчас, — это чтобы они не начинали делать то, что уже было сделано. Чтобы не изобретать велосипед, чтобы посмотреть на все наработки, которые уже есть, взять их за основу и продолжать строить, достраивать то, что уже начато. А не начинать работу с нуля. Нам нужно сохранить институциональную память.