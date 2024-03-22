Вышли из строя серверы Налоговой инспекции

О сбоях в социальной сети Facebook сообщила президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене.

"Забудьте о декларировании доходов, которые получили, работая по бизнес-удостоверению, справке об индивидуальной деятельности, о декларации доходов, предоставлении данных KA, i.VAZ, i.SAF. Серверы ГНИ полностью отключены. Когда их включат, ГНИ не сообщает", – писала она.

Представитель ГНИ Рута Асадаускайте сказала, что сейчас клиенты ГНИ могут подключиться к системе только через "ворота электронной власти" (e. valdžios vartai).

ПО ее словам, проблему решают, неполадки устраняют.

"К системе EDS временно подключиться невозможно, но если вы спешите с декларацией доходов, напомним - у вас есть время до 2 мая, рекомендуем подключиться позже", – сказала Асадаускайте.