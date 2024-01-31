Выплаты "Содры" в феврале: графики переводов

Пособия по уходу за детьми выплатят 15 февраля, по безработице – 20 февраля, на содержание детей – 23 февраля. Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.
Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 12 февраля, на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 февраля, на почте – 10–26 февраля.
Пенсионные аннуитеты выплатят 26 февраля.
Календарь выплат пенсий
Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают:
клиенты Swedbank – 10, 11, 12 февраля,
клиенты Šiaulių bankas, Luminor (ранее DnB): в Вильнюсском, Шяуляйском, Алитусском регионах 8 февраля, в Каунасском, Клайпедском, Мажейкяйском - 9 февраля, Мариямпольском, Шилальском, Утенском и Паневежском - 12 февраля,
клиенты SEB (в Вильнюсе) - 8 февраля,
клиенты SEB, Medicinos bankas, Citadele, Luminor bank (ранее Nordea) и других кредитных ведомств – 9 февраля,
на "Литовской почте" – 10–26 февраля,
Доставка на дом: "Литовская почта", Bastaras, Rausidas – 10–26 февраля.
Напомним, что Medicinos bankas с 1 февраля меняет название на Urbo bankas.
Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского, Каунасского, Шяуляйского регионов получат пенсии 15 февраля, а Клайпедского, Мариямпольского, Паневежского, Алитусского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 19 февраля.