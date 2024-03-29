Выплаты "Содры" в апреле: графики переводов

Пособия по уходу за детьми выплатят 15 апреля, по безработице – 19 апреля, на содержание детей – 25 апреля. Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.
Пособия, выплаты через кредитные ведомства получатели получат 12 апреля, на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 апреля, на почте – 10–26 апреля.
Пенсионные аннуитеты выплатят 26 апреля.
Календарь выплат пенсий
Пожилые люди пенсии получат в зависимости от того, как они их получают:
клиенты Swedbank – 10, 12 апреля;
клиенты Šiaulių bankas, Luminor (ранее DnB): в Вильнюсском, Шяуляйском, Алитусском регионах 9 апреля, в Каунасском, Клайпедском, Мажейкяйском - 10 апреля, Мариямпольском, Шилальском, Утенском и Паневежском - 11 апреля;
клиенты SEB - Вильнюсский, Клайпедский, Шилальский, Мажейкяйский регионы - 9 апреля, Каунасский, Мариямпольский, Алитусский, Паневежский, Шяуляйский, Утенский регионы - 10 апреля,
на "Литовской почте" – 10–26 апреля,
Доставка на дом: "Литовская почта", Bastaras, Rausidas – 10–26 апреля.
Если пенсия в первый раз была назначена после 29 февраля 2012 г. и те, кто получал пенсию в декабре 2011 или и сентября 2012 г. платили 27–28 числа, надо обратить внимание на то, что: жители Вильнюсского региона получат 16 апреля, Каунасского, Алитусского, Мариямпольского получат пенсии 17 апреля, а Клайпедского, Шяуляйского, Паневежского, Мажейкяйского, Шилальского, Утенского – 18 апреля.