Вынесен приговор в деле об избиении несовершеннолетней в Юрбаркасе

Молодого человека приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на три года.

Суд первой инстанции также вынес приговор с отсрочкой, только срок наказания был меньше. И адвокат пострадавшей и прокуратура требовали для Мантаса И. реального наказания.

Спустя три года со дня начала судебных разбирательств пострадавшая через адвоката сообщила, что не требует лишить обидчика свободы.

Прокурор Аурелиюс Станисловайтис по-прежнему требовал реального наказания.

Постановление Клайпедского окружного суда вступило в силу сразу же. Однако Станисловайтис сказал, что пока не может сказать, обжалует ли постановление, поскольку еще не ознакомился с мотивами суда.

"Право на обжалование сохраняется", – сказал прокурор.

Напомним, что Верховный суд Литвы уже возвращал это дело на повторное рассмотрение.

Мантас И. на момент совершения преступления делал спортивную карьеру. Во время избиения девушки был пьян (1,12 промилле). Юноша совершил преступление будучи несовершеннолетним, поэтому и судили его как несовершеннолетнего.

Родители Мантаса И. - политики Юрбаркского района.

После преступления юношу исключили из спортклуба.