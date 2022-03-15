Выигравшая в лотерею почти 6 млн. евро жительница Утены пожертвует часть денег Украине

В пресс-релизе сказано, что приз выиграла Лина из Утены, которой больше 50 лет (имя изменено). Женщина сказала, что постарается сделать так, чтобы эти деньги принеси пользу не только ей.

Билет, которой принес ей выигрыш в 5 799 299,7 евро, Лина купила 2 марта в Утене, в магазине сети Aibė, который называется Rašė.

"Я просто решила пойти за покупками в тот магазин. Когда я уже готовилась расплатиться, кассир предложила мне лотерейный билет. Я редко их покупаю – только по случаю, например, на Рождество. А тут подумала, почему бы и нет. Оставалось всего несколько билетов Vikinglotto, я взяла два из них", – рассказала историю покупки билета женщина.

О выигрыше она узнала 3 марта.

Лина приехала за выигрышем и сказала, что хочет, чтобы ее имя оставалось в тайне.

"О выигрыше знают всего несколько самых близких людей. Надеюсь, так и будет – никому не собираюсь рассказывать. Не хочу лишиться покоя. Кроме того, я не планирую что-то серьезно менять в моей жизни – не собираюсь делать особые покупки, путешествовать и т.д.", – сказала женщина.

Однако она сказала, что постарается поделиться деньгами с теми, кто в них особенно нуждается: "Планирую сделать пожертвование для Украины. Кроме того, я поддерживала "Акцию исполнений" и другие проекты, буду это делать и в будущем. Я вообще всегда в жизни старалась помочь другим и помогаю".

Поскольку Лина выиграла крупную сумму, ей предложили консультации психолога и финансового консультанта.

В феврале 2021 г. вильнюсец выиграл в Vikinglotto больше 13 мн. евро. В январе 2022 г. другой вильнюсец выиграл в Eurojackpot больше 24 млн. евро.