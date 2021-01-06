На сайте МИД России сообщается, что "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения Правительства Российской Федерации".
По электронной визе пересечь границу России можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей России. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в РФ с 8 до 16 дней.
Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов (около 32,50 евро). Детям до 6 лет визу оформят бесплатно.
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