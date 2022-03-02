"ВУ осуждает российскую военную агрессию в Украине, но никогда не будет вводить санкции в отношении студентов или преподавателей по национальному признаку. Мы - открытый университет, который поддерживает демократию, в нем могут найти себе место все, кто признает свободу академического мышления", – сказал ректор ВУ.

Он обратил внимание на то, что в фейковой информации сообщают о том, что граждан России выгоняют их европейских университетов, поэтому РФ готова их принять в свои вузы – это еще один способ отвлечения внимания от действий агрессора, поощрения ненависти и враждебности. ВУ опровергает эту информацию и заверяет, что русскоязычным студентам ничто не угрожает.

Администрация ВУ и академическая община подчеркивает, что военная агрессия России против Украины не должна стать поводом для дискриминации, оскорбления и унижения русскоязычных граждан Литвы. Они в данный момент также нуждаются в поддержке и понимании.

Психологи ВУ призывают жителей не поддаваться эмоциям, которые появляются в результате прочтения скандальных заголовков, а больше внимания уделять содержанию текстов, проверять источники информации.