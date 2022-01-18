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Вторые сутки подряд пограничники не фиксировали попыток нелегального пересечения границы Литвы с территории Беларуси, информировала во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija
© EPSO-G nuotr.

В субботу развернули 19 таких иностранцев, в пятницу – 4, в четверг – 18. В среду, вторник и понедельник незаконных попыток пересечения границы с Беларусью не фиксировалось.

В понедельник и воскресенье также не было и иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

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Рост активности нелегалов, по данным литовских пограничников, продолжает фиксироваться на латвийской границе. Там за минувшие сутки развернули 60 мигрантов, в предыдущие сутки фиксировались по несколько десятков попыток нелегально попасть в страну.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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