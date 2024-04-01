Второй день Пасхи: вильнюсцы радовались хорошей погоде

В Литве март в этом году уже вошел в историю как самый жаркий за весь период наблюдения за погодой. В воскресенье был установлен не только дневной температурный рекорд, но и месячный. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Друскининкае, на Пасху столбики термометров поднялись выше 25 градусов.

"Второй день подряд новый рекорд", - сообщила в воскресенье Литовская гидрометеорологическая служба.

Сегодня погода была солнечной и необычайно теплой для этого времени года. Самая высокая температура днем ​​в тени достигала 18-23 градусов тепла. На солнце было на несколько градусов выше – вполне летняя жара.