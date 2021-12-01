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До пандемии горожане по традиции встречали Новый год на Кафедральной площади у главной вильнюсской елки. В этом году карантина нет, запрета на перемещение между муниципалитетами тоже, но отпраздновать Новый год в центре Вильнюса вряд ли получится, пишет Made in Vilnius.
Vilniaus eglė, įžiebimas
Vilniaus eglė, įžiebimas
© DELFI / Tomas Vinickas

Пока организаторы не делятся информацией относительно празднования Нового года на Кафедральной площади, но можно предположить, что такого мероприятия в столице Литвы не будет.

Во время зажжения огней на главной елке страны власти города и организаторы мероприятия просили жителей не толпиться у елки, а следить за церемонией из дома, но никакие увещевания не помогли – множество людей пришло на площадь.

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Поэтому на Новый год скорее всего захотят избежать такого сценария и праздника у елки не будет.

Еще одна причина, по которой организаторы могут решить не организовывать празднование Нового года у елки – новый штамм коронавируса "омикрон".

В Литве его пока не обнаружили, но никто не защищен от заражения "дельтой".

До пандемии на Новый год в городе собиралось большое количество людей. Чтобы избежать распространения вируса, власти города могут решить отказаться от праздника.

Напомним, что в прошлом году торжества по случаю Нового года на площади не было, кроме того, погасли все украшения и огни на елке и на площади. Было ограничено движение у главной елки страны.

В этом году таких жестких мер, возможно, не будет, но в допандемическое время пока не вернемся, пока ситуация не стабилизируется.

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