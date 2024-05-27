2024.05.27 11:27

Вскоре начнется ремонт дороги Via Lietuva у границы с Польшей

 
ru.DELFI.lt
„Via Baltica“ ruožo tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos rekonstrukcija
„Via Baltica“ ruožo tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos rekonstrukcija
ФОТО: Susisiekimo ministerija

На минувшей неделе Via Lietuva подписала договор о ремонте последнего участка Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей. Планируется, что интенсивные работы начнутся уже в начале июня и завершатся во второй половине следующего год. Проект по модернизации этой дороги по количеству новой инфраструктуры и скорости строительства - самый масштабный за все время независимости Литвы.

Реконструкцию всего участка Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей планируют завершить в конце 2025 года. Проект разделен на 4 участка, в прошлом году реконструированы и открыты 2 из них, в этом работы ведутся на самом протяженном участке - 16 км от Мариямполе до деревни Скайдишкес. Последний участок, на котором вскоре начнутся работы, составляет 12 км.

"Это последний шаг в рамках исторического проекта на пути к его завершению", – сказал министр транспорта Марюс Скуодис.

На последнем участке Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей построят три туннельных проезда, 3 туннельных перехода для животных, 2 виадука, 82-метровый зеленый мост для мигрирующих животных, 10 кольцевых перекрестков, 15 км соединительных дорог, 5 км акустической стены, обновят и модернизируют стоянку на выезде из Литвы.

Работы на 4-м участке выполнит победившая в конкурсе компания Kauno tiltai, стоимость работ – 154,7 млн. евро без НДС.

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