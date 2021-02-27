Всеобщая перепись населения Литвы как камень преткновения: как считать, чтобы посчитать?

Отчасти удаленный сбор данных с помощью интернет-опроса связан с пандемией и карантинными ограничениями, но в Департаменте статистики поясняют, что к такому способу проведения переписи начали готовиться еще десять лет назад.

"Большая часть прогрессивных стран делает так, чтобы реальное положение в стране отражали государственные регистры, а перепись проводят на базе имеющихся административных ресурсов. Это позволяет получить качественные данные и представить оперативную информацию. Большие временные затраты на обработку данных, полученных в ходе непосредственного контакта с жителями, уже не отвечают запросам потребителей. Кроме того, новый способ позволяет сэкономить государственные ресурсы", - завотделом статистики населения департамента Ванда Вайтекунене.

Особый интерес вызывает то, как за последние десять лет в Литве изменился этноконфессиональный ландшафт. Учитывая тот факт, что в ближайшее время на голосование в Сейме выдвинут новый проект Закона о национальных меньшинствах, в случае его принятия от количества представителей той или иной национальности в ряде регионов может зависеть многое. Например, если на территории определенного муниципалитета доля этнических поляков или русских превышает 20 процентов от всех жителей, языковые права этих групп приобретут новый статус – они будут расширены. В таких самоуправлениях нацменьшинства смогут официально обращаться к властям с запросами на родном языке, названия улиц, населенных пунктов и топографических знаков также можно будет указывать на польском или русском. Несмотря на то, что представители этих народов рассеяны по всей стране, в республике есть регионы, где русские и поляки доминируют.

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Критики нового способа сбора данных считают, что на основе результатов переписи будет решаться, сколько мест будут выделять русским и полякам в детских садах и школах. Если их число резко уменьшится, не исключено, что часть русскоязычных и польскоязычных групп в дошкольных учебных учреждениях упразднят.

Согласно последней переписи населения от 2011 года, в Литве проживают представители 154 национальностей. Крупнейшее национальное меньшинство – поляки. Они составляют 6,6 процента всего населения – это около 200 300 человек. На втором месте – русские, составляющие 5,8 процента всех жителей – около 176 900 человек. Замыкают тройку лидеров белорусы, занимающие 1,2 процента от населения – это около 36 200 человек.

Два опроса – два пути

Как уже упоминалось, большую часть данных чиновники позаимствуют из различных государственных информационных систем, однако вопрос о национальности и вероисповедании остается открытым. Официально в Литве нет единого регистра, где указывалась бы информация о принадлежности граждан к той или иной религии, нации, языку. В связи с этим Департамент статистики при Минфине запустил большой опрос, пригласив всех граждан указать свою национальность, родной язык и вероисповедание. Онлайн-анкеты, помимо литовского, доступны на польском, русском и английском. Их можно заполнить до 28 февраля.

Лидеры самых разных национальных общин призывали людей регистрироваться и участвовать в опросе, однако в конце января случился казус – Союз поляков Литвы (СПЛ) объявил, что намерен провести альтернативную перепись населения в Вильнюсском крае – в регионе, где компактно проживают поляки. Руководители крупнейшей в стране организации, объединяющей литовских поляков, сомневаются, что официальный опрос отразит реальную ситуацию. По их мнению, число лиц польской национальности может быть занижено, поэтому в сообществе и решили собрать информацию самостоятельно – с помощью своих информационных ресурсов и волонтеров. Их сбор данных будет вестись параллельно с тем, что организует Департамент статистики, а полученные сведения, мол, помогут госведомствам всесторонне оценить ситуацию и исправить возможные ошибки.

Эти заявления наделали много шуму и вызвали большой резонанс на уровне польских сообществ. Некоторые поддержали стремления организации, другие резко осудили эту инициативу. Часть видных общественников заявила, что Союз поляков Литвы, тесно связанный с партией Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), которую возглавляет евродепутат Вальдемар Томашевский, подрывает доверие членов польской общины к краеугольным институтам власти, а альтернативный опрос – всего лишь ширма, с помощью которой политики хотят напомнить о себе избирателям и мобилизовать электорат после неудачных выборов в Сейм в 2020-м.

Позиция Союза поляков

Ключевые опасения у организации, объединяющей литовских поляков, вызывает то, что по итогам переписи реальное число поляков будет занижено.

"К сожалению, в настоящее время запись о национальности в государственных регистрах не является обязательной, поэтому, если мы не проверим, фигурирует ли в базах данных Литвы запись о национальности, или если мы не заполним вышеупомянутую анкету (Департамента статистики – Д. К.), может случиться так, что текущая перепись не отразит реальное число поляков в Литве. Госучреждения и Департамент статистики практически не проводят информационные кампании по этому вопросу, поэтому многие жители не подозревают о такой возможности. Это означает, что нет заинтересованности в том, чтобы показывать реальное число поляков в Литве, а также не исключается возможность фальсификации результатов, чтобы скрыть реальное положение и численность лиц польской национальности или других национальных меньшинств. По этим причинам СПЛ решил провести свою перепись, то есть опрос жителей Вильнюсского края, в ходе которого они смогут заявить о своей польской национальности. Перепись будет проводиться через местные структуры организации. Союз поляков проводит перепись в сравнительных и информационных целях, а также для сбора статистических данных, которые нужны для его деятельности", - говорится в заявлении организации.

В СПЛ считают, что результаты переписи окажут прямое влияние на положение и права литовских поляков. От этого будет зависеть будущее польскоязычных школ, учеников и педагогов.

Лидеры СПЛ и партии ИАПЛ-СХС полагают, что данные, собранные Департаментом статистики, будут ошибочными. Почему? На этот вопрос ответила замглавы Союза поляков, вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте. По ее словам, в ходе переписи от 2011 года по меньшей мере два процента жителей Вильнюсского уезда не указали свою национальность, и это наталкивает на размышления.

"Можно сделать вывод, что это население, представляющее национальные меньшинства, поэтому я предлагаю каждому жителю указать свою национальность, так как в настоящее время запись гражданства в документе, удостоверяющем личность, не является обязательной. Но если наша страна и наша личность важна для нас, то, по нашему мнению, это обязанность каждого, - сказала она во время пресс-конференции в Сейме. – СПЛ как общественная организация обязана представлять поляков Литвы, защищать их идентичность, культуру и образование. Таким образом, собранные данные будут служить достижению этих целей", - констатировала заммэра.

Подчеркивается, что инициативу СПЛ открыто поддержали ИАПЛ-СХС, Содружество учителей польских школ Литвы, Католическое содружество поляков Литвы и Федералистский союз европейских национальных меньшинств.

Союз поляков как организация объединяет около 10 тысяч человек.

Возможны просчеты

В роли главного координатора альтернативной переписи в Вильнюсском крае выступает Вальдемар Урбан – член СПЛ и ИАПЛ-СХС. Он призывает не противопоставлять инициативу Союза поляков официальному опросу, но вместе с этим не скрывает, что метод сбора данных Департамента статистики вызывает у него вопросы.

"Самая большая проблема переписи 2021 года заключается в том, что никто не будет ходить по домам и взаимодействовать с населением напрямую, как это было в предыдущих переписях. Это означает, что некоторые данные переписи не будут соответствовать действительности, поскольку, например, данные о национальности или религии человека на сегодняшний день не являются обязательными и часто не включаются в реестры", - пишет он в обращении.

Урбан подчеркивает, что ключевая цель переписи СПЛ – сравнительный анализ. По его словам, система во главе с координаторами из Департамента статистики не учитывают тот факт, что официальный интернет-опрос охватывает лишь часть граждан – безусловно, внушительную, но далеко не всех.

"Детально анализируя ситуацию и официальную статистическую информацию, опубликованную Департаментом статистики, можно увидеть, что по данным за 2019 год только 77 процентов домохозяйств имели дома персональные компьютеры, и только у 82 процентов был доступ к интернету. Так, в городах у 79 процентов домохозяйств были дома компьютеры, у 83 процентов был доступ к интернету, а в сельской местности – у 71 и 78 процентов домохозяйств соответственно. Таким образом, организаторы всеобщей переписи не смогли должным образом оценить текущую реальную ситуацию с точки зрения использования информационных технологий в Литве и уже на начальном этапе всеобщей переписи населения и жилищного фонда запрограммировали неточности и искажения реальной ситуации путем регистрации данных о национальности и родном языке", - говорит он.

Участие в альтернативной переписи СПЛ – добровольное, его будут координировать волонтеры из 16 отделений организации. С людьми будут общаться как вживую, так и по телефону, так и с помощью онлайн-платформ. Союз поляков возьмет на себя роль администратора полученных данных – они будут храниться на протяжении как минимум 25 лет.

Тем не менее узнать о промежуточных результатах переписи СПЛ нам не удалось. Оказалось, что волонтеры организации пока даже не начали опрашивать респондентов.

"Промежуточных оценок и результатов еще нет, поскольку физически переписчики СПЛ пока не начали реально работать. Причины две: зима и мороз, а вторая – карантин. Перепись начнем в ближайшее время, так как и погода меняется, и карантинных ограничений будет меньше", - сказал журналисту Вальдемар Урбан.

Безопасность личных данных превыше всего

Между тем в Департаменте статистике и на уровне госведомств намерения упомянутой организации восприняли отрицательно. Представители госучреждений считают, что альтернативный опрос вводит общественность в заблуждение. Кроме того, сбор данных о национальности и вероисповедании, организованный сторонним субъектом, ставит под угрозу неприкосновенность частной жизни – он может нарушить основные права и свободы граждан.

"Департамент статистики Литвы обращает внимание на следующий факт: прикрываясь упомянутой всеобщей переписью населения и статистическим исследованием о национальности, родном языке и вероисповедании жителей Литовской Республики, а также используя очень похожее название - „общественная перепись“ – появляются предпосылки для того, чтобы вводить жителей в заблуждение. Жителям может быть сложно выбрать и выявить, какое из исследований является официальным и отвечающим всем требованиям по защите личных данных, а какое – инициатива общественной организации", - говорится в заявлении структуры.

Департамент статистики сразу отмежевался от решения СПЛ провести альтернативную перепись. Также в ведомстве заявили, что после окончания официального опроса, сотрудники учреждения будут связываться с гражданами по телефону. Если поговорить с определенными респондентами не удастся, к ним могут прийти домой. Этот этап работы стартует в апреле.

В свою очередь, в Государственной инспекции по защите личных данных Литвы наравне с Департаментом статистики заявили, что запросят у Союза поляков всю информацию касательно сохранности личных данных. Госведомства очень сомневаются, что организация сможет реализовать свою инициативу, не нарушив при этом закон.

Более того, инспекция уже вынесла предупреждение СПЛ, намекнув о возможных санкциях.

"Принимая во внимание тот факт, что запрошенные документы не были представлены, и оценивая все обязательства Союза поляков в соответствии с требованиями Общего регламента защиты данных (BDAR), Государственная инспекция решила сделать предупреждение СПЛ относительно запланированной обработки личных данных, - сказано в обращении ведомства. – Особые категории персональных данных, такие как инициатива СПЛ „Общественная перепись жителей Вильнюсского края“, где просят указать национальность (этническое происхождение), являются более чувствительными и поэтому требуют еще большей защиты, поскольку их обработка может представлять больший риск для основных прав и свобод человека", - подытожили в инспекции.

Реакция "неправильных" поляков

Как пишет журналист газеты "Kurier Wilenski" Аполлинарий Клоновский, на протяжении многих лет СПЛ и ИАПЛ-СХС пытаются представить себя в качестве "единственных истинных представителей поляков в Литве", но польское сообщество страны неоднородно. Ряд польскоязычных общественников отмежевались от инициативы Союза поляков и раскритиковали решение о проведении альтернативного опроса.

"Целью такой „переписи“, скорее всего, является разжигание конфликта между поляками и литовцами и желание посеять недоверие среди поляков Вильнюсского края по отношению к госучреждениям Литвы, - написал в открытом обращении сигнатарий (подписант) Акта о независимости, основатель радиостанции "Znad Wilii" Чеслав Окинчиц.

По его словам, заявление о проведении стороннего опроса следует расценивать как попытку мобилизовать избирателей после неудачных для ИАПЛ-СХС парламентских выборов в 2020-м. Он считает, что Вальдемар Томашевский хочет поднять себе популярность за счет искусственного обострения противоречий между поляками и литовцами.

Помимо прочего, его беспокоит репутация Союза поляков Литвы. Не секрет, что за лидером этой организации тянется коррупционный шлейф, поэтому вопрос о сохранности и неприкосновенности данных стоит очень остро.

'Кроме правовых сомнений, на которые указывает Государственная инспекция по защите личных данных, есть вопросы относительно личностей самих организаторов. Во главе инициатора „переписи“ – СПЛ – стоит Михал Мацкевич. Тот самый Мацкевич, которого прокуратура Польши вот уже почти три года преследует за махинации с выделенными Польским государством дотациями <...>. Кто мог бы гарантировать честность „переписчиков“ СПЛ?', - задается вопросом Окинчиц.

Напомним, в конце мая 2018 года фонд 'Помощь полякам на Востоке' обратился в прокуратуру в связи с возможным непрозрачным использованием средств со стороны СПЛ. По данным государственных обвинителей Польши, в период за 2014-2016 годы было запрошено и проверено свыше 120 счетов-переводов. В результате выяснилось, что около 128 тысяч злотых (28,4 тысяч евро), выделенных СПЛ, растворились при невыясненных обстоятельствах. На тот момент лидер СПЛ Михал Мацкевич был депутатом Сейма – разразился большой скандал. Посольство Республики Польша вступило в открытую конфронтацию с Союзом поляков – это был беспрецедентный случай в новейшей истории Литвы. Со временем страсти утихли, но расследование продолжается.

Опасения в связи с намерением провести альтернативный опрос выразил и представитель нового поколения литовских поляков Роберт Духневич – депутат Вильнюсского райсовета, старший специалист по вопросам права Департамента по делам национальных меньшинств.

'Когда СПЛ и ИАПЛ-СХС заявили о проведении альтернативного опроса, мне это показалось странным. СПЛ – неправительственная организация, а в данном случае речь идет о сборе личных данных. При этом мы знаем, что члены Союза поляков уже были вовлечены в разные скандалы. Учитывая то, что СПЛ, помимо всего прочего, обвинялась в фальсификации документов, когда ей, как организации, граждане направляли часть подоходного налога, а позже некоторые люди заявляли, что ничего не переводили, можно сделать вывод, что СПЛ преследует корыстные цели. Прежде всего, на мой взгляд, организация стремится создать базу людей – поляков, чтобы точечно воздействовать на них перед выборами. Во-вторых, если СПЛ получит имена, фамилии и личные коды десятков тысяч граждан, они могут воспользоваться этим для заполнения тех или иных форм, анкет или подачи петиций, документов или заявок на получение какой-либо помощи от тех или иных госсубъектов и фондов как в Литве, так и за рубежом. Я отношусь ко всему этому с большой осторожностью", - говорит он.

Robert Duchnevič © LSDP

Нечего на зеркало пенять

Заведующий кафедрой политологии Университета Витаутаса Великого Анджей Пукшто выразил сожаление, что вопрос о всеобщей переписи стал причиной конфликта. По его словам, Союзу поляков Литвы не стоило затевать альтернативный опрос, вместо этого следовало бы всячески помочь официальным ведомствам собрать информацию в полной мере, чтобы общее число поляков действительно не было занижено. С другой стороны, политолог считает, что часть претензий организации обоснованы, а Департамент статистики действительно не доработал.

"Говоря о самой переписи населения, налицо огромная нехватка информации и информирования общественности со стороны Департамента статистики, Департамента национальных меньшинств и канцелярии правительства. Основная вина лежит на государственных учреждениях – официальный опрос-исследование о национальности, родном языке, знании других языков и вероисповедании нуждался в адекватной рекламе, которой не было. Необходимы четкие разъяснения, профильные структуры должны были бы ответить на вопрос, как, зачем и для чего это нужно, все общины и сообщества должны были быть своевременно проинформированы. В СМИ, особенно тех, что работают на языках нацменьшинств, должна была появиться реклама, но мы этого не видели. Я считаю, что Департамент статистики, равно как и Департамент нацменьшинств не доработали, хотя последнее ведомство как раз и должно было бы быть заинтересовано в том, чтобы опрос охватил как можно больше граждан. Это его прямая обязанность. В итоге сложившаяся ситуация вызывает очень большое беспокойство среди нацменьшинств", - констатировал собеседник.

Решение СПЛ он считает ошибкой – если организация действительно руководствуется благими целями, о которых заявляет, альтернативный опрос не принесет плодов.

"Что касается Союза поляков, на мой взгляд, они должны были апеллировать к премьер-министру, требуя, чтобы всеобщая перепись населения и призывы принять участие в опросе освещались на должном уровне. К сожалению, они выбрали иной путь – решили организовать параллельный сбор данных. С юридической точки зрения у него не будет никакого веса. Я бы охарактеризовал эту инициативу как авантюру, но нужно понимать, что она возникла не на пустом месте", - резюмировал Анджей Пукшто.

То, что по итогам всеобщей переписи населения от 2021 года число представителей нацменьшинств может не отражать реальной ситуации, беспокоятся и представители Европейского фонда по правам человека, расквартированного в Вильнюсе. Сотрудники этой структуры активно призывали национальные сообщества, содружества, ассоциации и общины участвовать в опросе, но новый метод сбора данных не вызывает у них энтузиазма.

"Полученные данные могут не отразить реальный национальный и религиозный состав Литвы, а тем самым оказать (неблагоприятное – Д. К.) влияние на повседневную жизнь нацменьшинств", - утверждает представитель фонда Барбара Чаритон.

А что русские?

На уровне русских сообществ Литвы инициатив о проведении альтернативной переписи населения не возникало. Ни одна известная организация, объединяющая русскоязычных жителей страны, также не заявляла, что ставит под сомнение компетентность и методы подсчета чиновников Департамента статистики.

В отличие от поляков, русские рассеяны по всей стране, но в Вильнюсе, Клайпеде и Висагинасе они составляют значительную часть населения. Что думают об инициативе членов СПЛ их русскоязычные коллеги в регионах, и стоит ли переживать из-за того, что результаты всеобщей переписи населения не будут отражать реальной ситуации? Об этом мы расспросили руководителей ассоциации «Русскоговорящая Клайпеда» – „Rusakalbė Klaipėda“.

"Со своей стороны мы активно призывали и призываем участвовать в официальном опросе Департамента статистики. Это действительно очень важное исследование, от которого многое зависит. Мы, как и наши коллеги, более чем заинтересованы в том, чтобы перепись отражала реальное положение дел, так как результаты не могут не сказаться на положении и дальнейшем отстаивании интересов русских, русскоязычных и русскоговорящих нашей страны. Несмотря на то, что упомянутый опрос мы считаем положительной и приемлемой инициативой, безусловно, у нас есть опасения, что до определенной части граждан он может и не дойти. В связи с этим мы призываем Департамент статистики, Департамент национальных меньшинств при кабинете министров и другие ответственные структуры приложить все возможные усилия для того, чтобы опрос достиг своего адресата, то есть той аудитории, на которую и было нацелено онлайн-исследование. Также мы настаиваем на том, чтобы срок анкетирования был продлен хотя бы до конца мая. Учитывая то, что формально перепись будет длиться целый год, а наиболее активный этап работы стартует в апреле, полагаем, что это не составит больших трудностей для чиновников. Напротив, это поможет получить всестороннюю информацию, если государство действительно в этом заинтересовано", - говорится в обращении ассоциации, которое передали журналисту.

"Что касается так называемой „общественной переписи“ в Вильнюсском крае, организованном Союзом поляков Литвы и примкнувшей к нему партией «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей», не считаем эту инициативу полезной. Сбор данных о национальности, вероисповедании и родном языке – это чувствительная информация, требующая чтобы все правила и законы были соблюдены. СПЛ не может гарантировать анонимность и отсутствие нарушений в ходе своего опроса. Слова о неприкосновенности частной жизни и сохранности личных данных – не пустой звук. Также нельзя исключать и того факта, что волонтеры и члены СПЛ, задействованные в альтернативной переписи, во время очного опроса могут спровоцировать конфликт между членами отдельных домохозяйств. Таким образом, к этой акции наша ассоциация относится скорее негативно, нежели позитивно", - резюмировали в организации.