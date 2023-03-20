В десятку самых счастливых стран мира помимо Финляндии вошли Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.
Среди стран Балтии самой счастливой признана Литва, она в рейтинге расположилась на 20-й строчке. У Эстонии — 31-е место, у Латвии — 41-е. Авторы исследования отметили, что балтийские государства быстрее приближаются к странам Западной Европы по уровню счастья, чем многие их восточноевропейские соседи. Так, за шесть лет Эстония поднялась в рейтинге на 35 мест, Латвия — на 13 мест.
Несмотря на продолжающуюся войну свои позиции в рейтинге улучшила и Украина, поднявшись с 98-й на 92-ю позицию, и Россия — с 80-й строчки на 70-ю. "Уверенность в своих правительствах в 2022 году выросла в обеих странах, но в Украине гораздо сильнее, чем в России", — отмечают авторы исследования.
World Happiness Report ежегодно готовят ученые из США на основе социологических опросов компании Gallup за последние три года. Индекс счастья рассчитывается на основе шести ключевых показателей: социальная поддержка, доходы, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.
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