Все больше муниципалитетов Литвы находятся на грани эпидемии

За последние недели (48 и 49) выросли случаи заболевания всеми тремя болезнями – гриппом, ОРВИ и COVID-19.
На прошлой неделе самый небольшой показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 был в Утенском округе, самый высокий – в Каунасском округе. Больше всего больных в Кедайняйском районе – 2949,72 случаев на 100 000 жителей и в Казлу Руде – 2774,04 случая на 100 000.
Уровень эпидемии был достигнут в 22-ух муниципалитетах.
5–11 декабря с гриппом в Литве госпитализировали 97 человек, из них 71 входил в возрастную группу 0–17 лет. В отделениях интенсивной терапии находятся 6 человек, из них 3 входили в возрастную группу 2–17 лет.
28 ноября – 4 декабря были госпитализированы 38 человек, из них 26 несовершеннолетние.
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