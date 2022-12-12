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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что в Литве на минувшей неделе ОРВИ, гриппом и COVID-19 болели 1577,4 человек на 100 000 жителей, а неделей раньше (28 ноября – 4 декабря) – 1169,9 на 100 000 жителей.
Все больше муниципалитетов Литвы находятся на грани эпидемии
© DELFI / Andrius Ufartas

За последние недели (48 и 49) выросли случаи заболевания всеми тремя болезнями – гриппом, ОРВИ и COVID-19.

На прошлой неделе самый небольшой показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 был в Утенском округе, самый высокий – в Каунасском округе. Больше всего больных в Кедайняйском районе – 2949,72 случаев на 100 000 жителей и в Казлу Руде – 2774,04 случая на 100 000.

Уровень эпидемии был достигнут в 22-ух муниципалитетах.

Sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga duomenys apskrityse
Sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga duomenys apskrityse
© NVSC nuotr.
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5–11 декабря с гриппом в Литве госпитализировали 97 человек, из них 71 входил в возрастную группу 0–17 лет. В отделениях интенсивной терапии находятся 6 человек, из них 3 входили в возрастную группу 2–17 лет.

28 ноября – 4 декабря были госпитализированы 38 человек, из них 26 несовершеннолетние.

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