Все больше муниципалитетов Литвы находятся на грани эпидемии

За последние недели (48 и 49) выросли случаи заболевания всеми тремя болезнями – гриппом, ОРВИ и COVID-19.

На прошлой неделе самый небольшой показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 был в Утенском округе, самый высокий – в Каунасском округе. Больше всего больных в Кедайняйском районе – 2949,72 случаев на 100 000 жителей и в Казлу Руде – 2774,04 случая на 100 000.

Уровень эпидемии был достигнут в 22-ух муниципалитетах.



Sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga duomenys apskrityse © NVSC nuotr.

5–11 декабря с гриппом в Литве госпитализировали 97 человек, из них 71 входил в возрастную группу 0–17 лет. В отделениях интенсивной терапии находятся 6 человек, из них 3 входили в возрастную группу 2–17 лет.

28 ноября – 4 декабря были госпитализированы 38 человек, из них 26 несовершеннолетние.