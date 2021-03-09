Временно приостановлена вакцинация одной серией препарата AstraZeneca

"Минздрав постоянно следит за процессом вакцинации не только в Литве, но и во всей Европе, поэтому, получив сигналы из ответственных ведомств, она всегда на них реагирует. Сегодня Государственная служба по контролю за лекарствами получила информацию из компетентного ведомства Австрии и рекомендовала временно приостановить применение серии ABV5300 вакцины AstraZeneca", – говорится в сообщении.

Австрия на этой неделе временно остановила вакцинацию вакциной AstraZeneca после того, как одна 49-летняя женщина умерла из-за нарушений со свертываемостью крови, а у другой 35-летней женщины развилась эмболия легких. В связи с этими реакциями проводится расследование, чтобы установить причинно-следственную связь".

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"Минздрав и международные эксперты подчеркивают, что объективных причин переживать или беспокоитьмя нет. Если исходить из клиничнеских данных, то тромбоэмболия не отнесена к типичным побочным явлением вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении министерства.

"Инициированный международный анализ отчетов о побочных явлениях тоже не показывает, что раньше встречались подобные случаи. Чтобы обеспечить безопасность общества и развеять сомнения, ставится целью проверить любое допущение, связанное с безопасностью вакцин", - говорится в нем.

Как сообщает Минздрав, 11 февраля в Литву была доставлена партия из 9,6 тыс. вакцин этой серии, сейчас осталось 1932 неиспользованные дозы.

В частности, вакцина серии ABV5300 была поставлена в 17 стран Европейского союза (ЕС). Сейчас применение вакцины этой серии временно приостановили Люксембург, Эстония, Греция, Австрия и Литва.

В середине января на короткое время был приостановлен процесс вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer, когда Минздрав был информирован о вероятном нарушении во время транспортировки партии вакцины.

После получения официального подтверждания из представительства Pfizer в Литве о допустимости дальнейшего применения вакцины процесс вакцинации был возобновлен.