Врачи Шешкинской поликлиники выписывают пациентам "шаги"

 
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Gydytoja dirba
Gydytoja dirba
ФОТО: Kauno klinikos
Ходьба – самая естественная форма движения, которая, к тому же, приносит много пользы. Врачи утверждают, что регулярные прогулки могут стать профилактикой 40 разных заболеваний, улучшить эмоциональное здоровье, настроение, работоспособность. Программа Walk15 вместе с Шешкинской поликлиникой решили применять новшество – персональные рецепты шагов, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Почему рецепты выдаем только для выздоровления, почему не выдаем их для сохранения здоровья? Цель нового пилотного проекта – поощрение и информирование людей о важности физической активности", – сказала автор идеи, глава платформы Walk15 Влада Мусвидайте-Вилчауске.

4000, 8000 или 10 000 шагов в день – вот три рецепта, которые отныне будут выписывать пациентам врачи Шешкинской поликлиники. С таким рецептом люди идут не в аптеку, а в приложение #walk15, объединяющее больше 650 000 пользователей.

"Пациент, получивший рецепт, с помощью телефона сканирует QR код и получает персональную программу. Цель вызова – три месяца выполнять предписание врача", – сказала Мусвидайте-Вилчауске.

Семейные врачи сказали, что впервые они смогут увидеть, выполняют ли пациенты их предписания.

"Доказано, что недостаточная физическая активность - фактор риска для развития хронических неинфекционных заболеваний. В Литве разные исследования свидетельствуют о низкой физической активности жителей, но тяжело найти способ для повышения их активности. Рецепт шагов – как раз то, что надо. Это приложение не только побудит людей ходить, но и гарантирует консультации и контроль со стороны врачей", – сказала координатор проекта в Шешкинской поликлинике Мигле Будрене.

По словам Будрене, по рекомендации ВОЗ, взрослым рекомендуется ходить ежедневно не менее 30 минут.

Пациенты, которые решатся принять вызов, получат советы от профессора Альбертаса Скурвидаса. В случае технических проблем пациентов проконсультирует команда #walk15.

Проект уже стартовал. Целевая аудитория – молодые люди 12-29 лет и лица 30-65 лет с хроническими заболеваниями (диабетом второго типа, гипертензией, ожирением).

На первом этапе рецепты будут выписывать 4 врача Шешкинской поликлиники. Если пилотный проект оправдает себя, круг расшириться.

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