Врачи рассказали о ситуации в больницах: отличия от зимнего положения налицо

Врач анестезиолог-реаниматолог Сантаришкской клиники Габия Томкуте рассказала, что ситуация в реанимации сейчас напряженная.

"Сегодня ночью я работала с нековидными пациентами, но они нуждаются в помощи, мы хотели бы, чтобы такие койки получали люди, которые в них нуждаются в силу каких-то причин, обстоятельства, чтобы они не были заняты. Пациентов много, они – тяжелые", – сказала в передаче "Тема на Delfi" Томкуте.

Коллеги, работающие с ковидными пациентами, рассказали Томкуте, что сейчас в реанимации, по сравнению с зимой, лежит больше молодых людей, большая их часть - непривитые.

Профсоюзы врачей не сомневаются в необходимости вакцинации.

"Мы как педставители профсоюзов – как Сантаришкской клиники, так и коллеги из Института онкологии, Лаздинайской больницы, считаем, что вакцинация необходима. Нет иного способа управления ситуацией, только маски, защита и дистанция не помогут, ведь есть коллективы, есть уязвимые пациенты. И даже если они привиты, у некоторых иммунитет недостаточно сильный для защиты от болезни", – сказала Томкуте.

Она сказала, что сейчас положение в больницах значительно отличается от того, какое было до появления вакцины.

"Мы видим большую разницу, по сравнению с тем, что было зимой и тем, что наблюдаем сейчас, когда мы не могли прививаться, было много очагов в коллективах, – как в рабочих, так и в больницах, целые смены выпадали на 1-2 недели, были скончавшиеся, – и врачи и пациенты. Сейчас ситуация иная. У нас привиты 90%, мы можем гарантировать безопасность как коллег, так и пациентов. Мы однозначно выступаем за обязательную вакцинацию", – сказала Томкуте.

Она не считает принуждение к вакцинации чем-то плохим.

"Мы работаем контактно и видим тяжелых пациентов, переживаем из-за того, что не можем им помочь, неважно, привиты они или нет, но, чтобы мы могли работать, мы должны быть привиты. Мы сейчас чувствуем себя в большей безопасности, потому что есть вакцина, многие из нас ждали третьей дозы. Община врачей и профсоюзы врачей доверяют вакцине и считают вакцинацию непременным условием функционирования системы здравоохранения", – сказала Томкуте, заметив, что потом идет тестирование для контроля.

"Если люди привиты, тестирование - ответственность работодателя, если непривиты, это их личная ответственность за свою свободу. У нас нет свободы не ходить на работу и не лечить пациентов, какими бы они ни были", – заметила она.

Профсоюзы врачей считают, что вакцинация должна быть обязательной для всех, кто работает контактно, сказал председатель профсоюза врачей Сантаришкской клиники Вайдас Дирсе.

"Очень жаль, что Литовская конфедерация профсоюзов вводит людей в заблуждение", – заметил Дирсе и призвал жителей доверять ученым и врачам.

Он напомнил, что тестирование обойдется гораздо дороже, чем вакцинация.

"Вакцина стоит примерно столько, сколько одно тестирование. Нам нужны две дозы, чтобы все было в порядке, а (...) тестироваться надо каждую неделю. Посчитайте расходы (...). Тем более, что мы имеем дело с "дельтой", тут тестироваться надо еще чаще", – сказал врач.

После первого круга вакцинации достаточного количества антител нет у 25% больных лейкозом. Эти пациенты получают сложное лечение, сказала глава ассоциации "Кровь" Ева Дрегвене.

"Мы прилагали большие усилия, чтобы эти люди получили третью дозу. Но и после этого не у всех появились антитела, люди уязвимы. Надо учитывать, что эти пациенты должны ходить к врачам. Они получают постоянное лечение. Очень важно обеспечить для них безопасное окружение" – сказала Дрегвене.

Для этого, по ее словам, весь персонал больниц и поликлиник должен быть привит в обязательном порядке.

"Вакцина - это чудо. Если работник системы здравоохранения в это не верит, тогда он должно быть больше верит в альтернативные способы лечения. Это может вводить пациентов в заблуждение", – сказала Дрегвене.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы обсуждает вопрос обязательной вакцинации работников определенных сфер. Сейчас говорят о форме, в которой будет принят этот закон.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене отрицательно оценивает идею обязательной вакцинации.

"Во-первых, сложно говорить об отдельных группах, потому что пока их не назвали. Никто не знает, о ком идет речь. Когда представляют такой серьезный проект, надо говорить о конкретных группах, нужная ясная аргументация – почему именно эти группы, а не другие", – сказала Ругинене.

Она обратила внимание, что речь идет о врачах, учителях, а в этих группах и без того привиты больше 90% работников.

"Точно ли эта розга для них? Вопрос в том, кто те работники, кто не привился? Насколько мне известно, на производстве тоже работники примерно прививаются. Зачем нужен такой проект? Я слышала, что хуже прививаются пожилые люди и дети, поскольку они еще не могут прививаться. Так почему санкции применяют в отношении работников? Я не понимаю этого", – сказала Ругинене.