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Врачам трех муниципалитетов, в которых будет достигнут высокий уровень вакцинации, будут назначены надбавки в размере половины средней зарплаты. Такой порядок Минздрав Литвы утвердил 11 октября 2021 года, он будет действовать до 1 декабря этого года.
Врачам тех муниципалитетов, где быстрее всего прививают пожилых людей, выплатят надбавки
© DELFI / Josvydas Elinskas

В тех муниципалитетах, где быстрее всего достигнут наилучших результатов вакцинации, работники системы здравоохранения получат надбавки. Специалисты в сфере здравоохранения, работающие с вакцинацией, получат надбавку в размере до 30% средней зарплаты, если привьют 90% жителей старше 75 или надбавку в размере до 50% средней зарплаты, если привьют 98% жителей этой возрастной группы.

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Идея ввести такую меру поощрения родилась после оценки авторитета врачей в глазах старшего поколения.

По данным статистики, в Литве в группе 65–69 лет привиты 80,6% жителей, в группе 70–74 лет - 82,4%, в группе 75–79 лет - 76,6%, а в группе старше 80 лет - всего 65,9% жителей.

На данный момент жителей старше 65 лет призывают прививаться бустерной дозой вакцины, если со дня вакцинации последней дозы прошло 180 дней, поскольку количество антител в организме постепенно сокращается.

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