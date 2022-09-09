Врач-иммунолог рассказал, кому не надо спешить с ревакцинацией от коронавируса

Кроме того, по последним данным, делать четвертую прививку от COVID-19 намерены всего 1/4 жителей Литвы.

Но надо ли вообще прививаться этой вакциной, если знаешь, что от новейших вариаций она полностью не защищает?

Об этом в передаче на Žinių radijas рассказал онкоиммунолог Национального онкоинститута Марюс Стрёга.

Он сказал, что сейчас доминируют штаммы BA.4 и BA.5, а вакцина создана против варианта BA.1 и оригинального вируса.

Ученый заметил, что вакцина, созданная против BA.1, может защитить от вариантов BA.4 и BA.5 тех, кто нуждается в защите.

На вопрос, кому из жителей сейчас стоит ревакцинироваться, врач сказал, что это важно сделать людям старше 60 лет, а особенно, старше 80 лет, у которых есть хотя бы одно хроническое заболевание.

"Людям с хроническими заболеваниями, которые напрямую не связаны с ослаблением иммунитета, рекомендуется сделать четвертую прививку не раньше, чем через полгода после третьей или после болезни.

Людям любого возраста с 18 лет, у которых есть болезни, связанные с ослаблением иммунитета, если они болели коронавирусом, привиться надо не раньше, чем через 6 месяцев, или же не раньше чем через 3 месяца после третьей прививки.

всем остальным жителям из группы 18-60 лет, у которых нет хронических заболеваний, если они захотят привиться, предоставят такую возможность, но не раньше, чем через 9 месяцев после болезни или через 6 месяцев после третьей прививки", – сказал врач.

Стрёга не сомневается, что и в будущем время от времени будут повторяться волны COVID-19.

Насколько это будет сказываться на заполненность больниц и смертности, будет зависеть от того, насколько активно будут прививаться жители старше 60 лет.

"Никакого страха эти волны не вызывают. Не будет принуждения, не будет "паспортов возможностей". Пандемия длится уже 2,5 года, каждый сам может оценить риск, отвечать за свое здоровье. Группы риска будут ясно названы. Пока нет прогнозов, что это может как-то осложнить работу больниц", – сказал Стрёга.