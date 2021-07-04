По словам врача-иммунолога из онкологического института Национального института рака (НИР) доктора Марюс Стрёги, мы можем остановить появление новых штаммов только с помощью вакцинации, потому что в противном случае вирус будет продолжать размножаться и ему будут предоставлены все возможности для мутации. Об этом врач рассказала в программе "Рецепт здоровья".

– Уже говорится, что дельта-штамм будет самым распространенным в Европе. До этого мы говорили об африканских, британских штаммах. Куда делся оригинальный штамм? Заменили ли эти новые штаммы оригинальный вирус?

– Да, потому что они способны более эффективно заражать человека. Можно представить, как кто-то борется ради цели - тот, кто быстрее, проворнее, сильнее, первым достигнет цели. Так же и с коронавирусом. Новый штамм содержит мутировавший белок S, но также может обладать новой способностью подавлять иммунный ответ. Самое важное - это скорость, с которой вирус может проникнуть в клетки и, если он будет быстрым, выиграет конкурентную битву. Исходный штамм имеет гораздо меньшую способность заражать и распространяться, поэтому постепенно исчезает с арены. Как показывают последние данные, инфекционность штамма дельта выше по сравнению с исходным или британским штаммами. Дельта - самый эффективный штамм. Это означает, что он будет распространяться больше остальных.

– Чем дальше, тем более заразными становятся новые штаммы.

– Да, более заразные, но мы не знаем, будет ли это связано с более высокой смертностью и более тяжелым течением болезни. В Соединенном Королевстве 99% новых случаев - дельта-штамм. В 2,2 раза больше людей попадает в больницы. Клиническое течение, вероятно, будет более сложным. Кроме того, штаммы и симптомы немного отличаются. Чаще всего симптомы этого штамма похожи на грипп: насморк, боль в горле, боли в костях, суставах, озноб. Если вы испытываете такие симптомы, следует немедленно сделать тест. Среди молодежи он встречается в 5 раз чаще. […] Существующие вакцины способны вызывать достаточный иммунный ответ, чтобы противодействовать штаммам. Однако качество антител против дельта-штамма ниже. Более высокие титры антител наблюдаются после второй дозы. Постепенно мы начинаем говорить о третьей дозе для полностью вакцинированных людей.

– Вы упомянули другие симптомы. Что это значит? Может ли быть так, что на человека, зараженного другим штаммом, позже вирус повлияет иначе?

– Мы этого еще не знаем. С эволюционной точки зрения, вирус должен приобретать свойства, которые позволят больше инфицировать, но меньше вызывать болезнь, а с большей вероятностью вызвать смерть, так как ему негде будет жить. Так что борьбу за существование должны выиграть такие разновидности. Возможно, вирус сейчас меняет свои симптомы. Но мы увидим это по тому, сколько людей попадает в больницы.

– Вы писали в своем Facebook о еще одной новой мутации дельта-штамма, которая пока не распространена, но может быть еще более заразной.

– Пока она не распространяется, очень мало случаев. В лабораториях этот штамм называют дельта-плюс, и известно, что он гораздо меньше нейтрализуется антителами, образующимися после вакцинации или болезни. Опять же, мы не знаем, будет ли этот вирус распространяться быстрее и вызовет ли более серьезное течение заболевания.

– Самое страшное, что может образоваться штамм, который будет устойчив к вакцинации. Что вы видите сейчас, какая вакцина лучше всего защищает от всех разновидностей вируса?

– Мы видим, что одни из самых безопасных во всех отношениях вакцин - на основе РНК. Это Moderna и Pfizer. Это огромный научный прорыв, и нет никаких сомнений в том, что он будет использоваться против других инфекционных заболеваний в будущем. Также хорошие результаты показывает Novavax, основанная на классической технологии, она близка к одобрению. РНК-вакцины также удобны тем, что они могут адаптироваться к изменяющемуся вирусу, и результирующий иммунный ответ не разрушит ранее существовавший иммунный ответ путем повторной вакцинации.

– Сколько еще букв греческого алфавита может понадобиться, сколько еще штаммов может появиться?

– Это во многом будет зависеть от нас. Чем больше у людей антител и чем меньше вероятность проникновения вируса, тем меньше штаммов будет. Если мы не сделаем прививку, скажем, что не доверяем вакцинам, то греческого алфавита может быть недостаточно.

– Количество антител означает, какой у нас иммунитет. Как долго он продержится?

– Если у вас будет больше антител, снижение их числа не будет столь быстрым. Теперь тестирование на антитела должно быть стандартизировано в Европейском Союзе. В прошлом это зависело от метода исследования, лаборатории. Мы еще не знаем, каков может быть нижний предел титра антител. Однако само собой разумеется, что чем выше титр антител, тем выше вероятность того, что у вас будет лучшая защита от новых штаммов. Но есть люди, у которых мы не обнаруживаем антител даже после 2 доз вакцины. Будет принято решение о том, что делать в таких случаях.

– Может быть так, что в сентябре или октябре у нас не будет привито 70 процентов жителей? И может ли в таком случае более быстрое распространение дельта-штамма привести нас к сценариям, которых мы не хотим?

– Концепция коллективного иммунитета - это также математическая модель, которая рассчитывается в соответствии со способностью вируса распространяться до такой степени, что один инфицированный человек может заразить других. Дельта-штамм на 60 процентов эффективнее, чем альфа-штамм, а альфа-штамм на 50 процентов эффективнее исходного штамма. Поэтому кажется, что для достижения коллективного иммунитета нужно не 70%, а 95%. Чем больше популяция будет иметь иммунитет, тем легче будет контролировать волны. Не исключено, что вирус начнет распространяться среди определенных людей.

– Сколько людей нужно привить, чтобы мы могли спокойно встретить осень?

– Всеъ, кто может быть вакцинирован по показаниям, от 12 лет и старше. 90 процентов было бы идеально. Если у нас будет 70 процентов, такой волны, как в прошлом году, не будет. Однако чем больше людей, среди которых может распространяться вирус, тем выше риск заражения другими штаммами.