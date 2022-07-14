Впервые батальон Литовской армии возглавит женщина

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13 июля в Вильнюсе состоялась торжественная церемония, во время которой сменили командующего Батальоном связи и информационных систем. Полковника-лейтенанта Марюса Латвенаса на этом посту сменила майор Юргита Савицкайте. Она стала первой женщиной в истории Литвы, возглавившей батальон Литовской армии.
Mjr. Jurgita Savickaitė tapo pirmąja bataliono vade Lietuvos istorijoje. Vyr. eil. Daivido Matijošaičio nuotr.
Mjr. Jurgita Savickaitė tapo pirmąja bataliono vade Lietuvos istorijoje. Vyr. eil. Daivido Matijošaičio nuotr.

В церемонии принял участие командующий Литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, другие командующие силами ЛА, гости и близкие. Батальон связи и информационных систем - важная часть ЛА, цель которого – осуществление безопасной связи между разными частями армии, эта связь необходима для успешного командования.

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Это сравнительно молодой батальон (основан 1 января 2019 г.), однако он отличается современным оборудованием, использованием новейших тенденций и средствами устойчивости перед кибератаками, подчеркивается в сообщении ЛА. Военные этого батальона могут осуществлять свои функции в любых условиях.

Майор Савицкайте служит в армии с 2000 года. Тогда она поступила в Литовскую военную академию им. генерала Йонаса Жемайтиса. В 2004 г. она получила звание лейтенанта и начала службу в механизированной пехотной бригаде "Железный волк".

Через 4 года она перешла на службу в батальон штаба им. Гедиминаса, где отвечала за связь о информационные системы. В 2011 году стала командующей связной роты этого батальона. Через 6 лет она заняла должность главы отдела в штабе сухопутных войск, в отделе организации связи и информационных систем. В 2017 г. ей было присвоено звание майора.

В Батальон связи и информационных систем Савицкайте пришла в 2019 г., ее назначили начальником штаба.

Савицкайте была награждена медалью ЛА "За отличие" (2014 и 2015 гг), медалью ЛА для военных и гражданских "100-летия восстановленной Литовской армии" (2019 г) и медалью ЛА "За заслуги" (2021 г).

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