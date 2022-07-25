Возвращается литовское лето: один из дней будет особенно дождливым

Во вторник ночью без осадков. Будет 12-17, у моря 18-20 градусов тепла. В начале дня погода будет хорошей, но в обед придет атмосферный фронт с осадками, к вечеру зона осадков дойдет и до восточной части страны. Местами возможны грозы. До дождя воздух прогреется до 21-26, местами до 28 градусов, теплее будет на востоке страны.

В среду ночью дожди будут идти в основном на востоке страны. Возможна гроза. Ночью будет 12-17 градусов тепла. Днем осадков будет меньше, однако ожидается сильный ветер. Воздух прогреется всего до 18-23 градусов.

В четверг ночью дожди также возможны лишь местами. Ветер немного успокоится. Ночью будет 10-15 градусов тепла. Днем кратковременные дожди пройдут во многих районах. Местами возможны грозы. Температура воздуха днем составит 19-23 градуса тепла.

В пятницу ситуация улучшится, дожди возможны лишь местами. Ночью будет прохладно, утром 8-13, у моря 14-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.

Похожей погода будет и в субботу, а в воскресенье вероятность осадков увеличится.