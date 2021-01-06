Возможность получения больше вакцины – в руках частников, но у них пока связаны руки

Во время первых двух доставок поступило 20 475 доз вакцины BioNTech и Pfizer. Третья партия пришла 4 января.

Этой вакциной прививают врачей, работающих с ковидными пациентами, пациентов и работников хосписов и домов опеки, людей с хроническими заболеваниями. Между тем частные медучреждения сообщают, что к ним обращаются люди с вопросом, есть ли возможность привиться от коронавируса за деньги.

Похоже, в ближайшее время такой возможности не будет: Литва, как и другие страны Евросоюза, закупает вакцину от COVID-19 централизовано, поэтому национальные инициативы ограничены. И несмотря на то, что участие в совместных закупках не ограничивает частные инициативы, частные компании сталкиваются с рядом труднопреодолимых вызовов.

Депутат Лукас Савицкас, который во время первой волны был советником Саулюса Сквернялиса и курировал вопросы закупки PGR-тестов и средств защиты, сказал, что важно понять - Литва как и другие страны ЕС в данном случае пошли путем централизованных закупок, которые невозможно совместить с национальными инициативами.

Директор представляющей Литву в Еврокомиссии Государственной службы контроля лекарственных препаратов (ГСКЛП) Гитис Андрулёнис заверил, что участие в совместной закупке диктует ясный порядок действий. Пока проводится совместная закупка, невозможны какие-то действия на национальном уровне с теми производителями, с которыми ведет переговоры ЕК.

Аурелиюс Верига, который весной занимал должность министра здравоохранения Литвы, сказал, что весной во время первой волны коронавируса страны ЕС покупали тесты и средства защиты сами. Сначала практически не было координирования на уровне ЕС, а если и было, то действовало с промедлениями.

"Ситуация с вакцинами разная. Разница в том, что сам процесс закупки полностью централизован. Тут лидерскую позицию заняла ЕК. Странам ясно дали понять, что они не могут вести переговоры по собственной инициативе и вести переговоры с производителями, с которыми подписала соглашение ЕК. Странам, которые нарушат порядок EK, грозит исключение из общих закупок", – сказал Верига.

Такие предохранители были введены, чтобы у больших стран ЕС, например, Германии или Франции, которые сами могут производить вакцину, не было соблазнов.

"Мы видим, что Великобритания уже зарегистрировала и другую вакцину – компании AstraZeneca – и уже начинает прививать жителей. Мы видим данные по Великобритании, Израилю, США и видим, что Европа проигрывает бой со временем", – сказал Верига.

По словам Андрулёниса, если частные учреждения захотят приобрести вакцину, тут не будет ограничений, так сказано в постановлениях ЕК. "Вопрос частных компаний там никак не регламентирован. Это коммерческие отношения, частные", – сказал он, заметив, правда, что, несмотря на это, такие действия пока невозможны.

"Вероятно, у компаний будут неприятности, если они примутся за частную инициативу. Не надо забывать, что Европа дала производителям 2 млрд. евро только для того, чтобы они создали вакцину. Это большие деньги, выделенные на определенных условиях – чтобы после создания вакцины, была гарантирована ее поставка", – сказал Верига.

Однако, по его словам, теоретически, может существовать возможность дополнительной покупки вакцины, поскольку "создают не только те 7 вакцин, которые выбрала Европа и не все они разрабатываются в России и Китае".

"Есть возможность заказа вакцины, оставшейся от других стран, но это маловероятно. Единственное, что делало наше правительство, когда еще не утвердили ни одной вакцины, это вело диалог с восточными партнерами по Европе о том, что было бы, если бы осталась вакцина. Но это было бы не в феврале-марте, а теоретически осенью или в следующем году", – сказал он.