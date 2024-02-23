Воздух прогреется до 11 градусов, особенно приятной погода будет в один из выходных дней

Над Литвой с запада на восток протянется широкая зона дождей. Поэтому ожидаются осадки, в некоторых районах дождь будет идти весь день. Будет дуть сильный южный ветер. День будет пасмурным и дождливым, однако будет тепло - 4-9 градусов тепла, теплее будет на юге страны.

В ночь на субботу атмосферный фронт уйдет на восток. В восточных районах страны в первой половине ночи пройдут дожди, но к утру они прекратятся, ожидаются прояснения. Утром с юго-запада придет циклон, потому на юго-востоке снова прогнозируют осадки. Температура составит 0-5 градусов тепла, местами утром возможен туман.