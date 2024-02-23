Воздух прогреется до 11 градусов, особенно приятной погода будет в один из выходных дней

Над Литвой с запада на восток протянется широкая зона дождей. Поэтому ожидаются осадки, в некоторых районах дождь будет идти весь день. Будет дуть сильный южный ветер. День будет пасмурным и дождливым, однако будет тепло - 4-9 градусов тепла, теплее будет на юге страны.
В ночь на субботу атмосферный фронт уйдет на восток. В восточных районах страны в первой половине ночи пройдут дожди, но к утру они прекратятся, ожидаются прояснения. Утром с юго-запада придет циклон, потому на юго-востоке снова прогнозируют осадки. Температура составит 0-5 градусов тепла, местами утром возможен туман.
В субботу днем будет пасмурно, небольшие прояснения возможны лишь на востоке страны. На западе страны большую часть дня ожидаются проливные дожди, на востоке – осадков будет меньше и они будут менее интенсивными. Усилится южный ветер. По-прежнему будет тепло - 6-11 градусов тепла, но на западе местами всего 3-5 градусов выше нуля.
В воскресенье циклон быстро уйдет, ожидается больше прояснений, ночью местами пройдут небольшие дожди, днем осадки ожидаются на юго-востоке. Местами возможен туман. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, местами гололед. Днем будет 6-11 градусов тепла.
В понедельник над Литвой пройдет еще одна зона осадков. Ночью на юго-востоке, а днем в большинстве районов ожидаются осадки. Ночью будет 1-6 градусов тепла, днем до 6-11 градусов выше нуля.
Во вторник ночью в большинстве районов, а днем местами ожидаются дожди. Ночью будет 1-6, а днем 6-11 градусов тепла.