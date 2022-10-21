Военный эксперт: второй удар по Крымскому мосту будет, против ракет Ирана нужны дополнительные ПВО

О ходе войны в небе, о российских атаках, иранской помощи и вооружении от НАТО рассказал в интервью издателю Ekspress Meedia Луйку военный эксперт, герой Украины Роман Свитан.

Помогает ли против дронов-камикадзе система ПВО

До 75% дронов сбиваются украинской системой ПВО, пояснил эксперт. Однако оставшаяся часть наносит заметный ущерб инфраструктуре украинских городов, гибнут люди.

“Каждый день продолжаются атаки на нашу инфраструктуру, ПВО работает, но нам не хватает систем противоздушной обороны даже с учётом поставок с Запада. Их нужно в 5-7 раз больше, чтобы выполнять задачи по закрытию нашего неба", - рассказал Свитан.

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О повреждениях энергосистемы Украины

Эксперт рассказал, что сейчас выведено из строя около 30% энергосистемы страны. Также повреждено и водоснабжение, но его легче быстро восстановить. А вот разрушения на электростанции устранить довольно сложно.

"Единственное, что спасает – то, что украинская энергосистема была построена после Второй мировой войны, и при её строительстве учитывалась возможность массированного авианалёта. Поэтому энергосистема всё же выдерживает российские атаки, но теряет мощность", - отметил Роман Свитан.

Есть ли над Киевом противовоздушный купол

Как пояснил эксперт, над частью Киева (в основном, над правительственным районом) действует система оповещения о приближении летательных аппаратов. Датчики обнаруживают дрон или ракету, и на траекторию выводится средство уничтожения. "Но это не купол в прямом смысле слова", - уточнил Свитан.

Как сбивать дроны

Ракетный выстрел – надёжное средство, однако получается, что на уничтожение дрона ценой около $60 000 тратится ракета стоимостью в $1 000 000. Свитан рассказал, что сейчас украинские военные обучают операторов зенитных установок: у дрона невысокая скорость, его хорошо слышно и сравнительно легко сбить из простой пушки.

В интернете появилось видео, как полицейские в Киеве пытаются сбивать иранские дроны из автомата Калашникова. "С автомата можно сбить этот дрон", - подтвердил Свитан. - "И есть случаи, когда автоматной очередью дроны сбивались. Но стрельба в городах может принести больше беды мирному населению, чем дрон, поэтому использование такого средства в населённых пунктах – весьма спорный вопрос".

О новых поставках вооружения из Ирана в Россию

Сейчас Иран планирует вооружить Россию беспилотниками RH2. Это дрон, который несёт 240-250 кг взрывчатого вещества, то есть, в шесть раз мощнее "Шахеда". Однако для украинской ПВО противостояние новому оружию не станет большой проблемой, считает Свитан, поскольку системы радиоэлектронной борьбы, переданные странами НАТО, весьма эффективны против беспилотников.

"А вот большие проблемы могут нам принести оперативно-тактические ракеты иранского производства, которые сейчас Иран будет передавать России. Это баллистические ракеты малой дальности – до 300 и до 700 км. Обе эти ракеты примерно как "Искандеры", плюс-минус 200 км дальности, боевая часть у них около 600 кг, и это будет проблема: именно для этого Украине нужны дополнительные системы ПВО", - рассказал эксперт.

О помощи НАТО Украине

К настоящему моменту Германия передала Украине несколько десятков зенитных установок Gepard. Уже интегрирована в украинскую систему ПВО установка IRIS-T SLM на базе ракет IRIS-T, которые используются практически всеми самолётами стран НАТО. Идёт процесс передачи норвежских систем NASAMS, поставлены четыре системы HAWK.

"Последней системе уже около 60 лет, - прокомментировал Свитан, - и для неё в мире есть более 40 000 ракет. Также испанцы передают нам итальянскую систему Aspide малой дальности, которая будет очень хорошо работать по всем беспилотникам".

Система IRIS-T уже проявила себя в действии, сбив сразу четыре российских вертолёта К-52 за 18 минут.

A-10 Thunderbolt II orlaivis © Wikimedia Commons

Конгресс США выделил 100 млн долларов на подготовку украинских лётчиков на американские самолёты F-16 и Thunderbolt А-10.

"Thunderbolt – это самолёт поддержки наземных войск, его называют истребителем танков. Ему уже за 50 лет, но это очень хорошая машина", - объяснил Роман Свитан. - "Единственная проблема – он не защищен от систем противовоздушной обороны; чтобы он успешно работал, надо выбить российскую систему ПВО, а именно это и сделано сейчас противолокационными ракетами HARM".

Российская система ПВО выжжена на глубину 100-150 км, добавил эксперт. “Лётчики уже готовы, ждём только политического решения, и после этого начнём гасить россиян уже по полной”.

О Крымском мосте

Крымский мост будет уничтожен. Это легальная военная цель, по нему идёт военная поставка в Крым и в Херсон, поэтому в ближайшее время будет нанесён второй удар, и мост будет полностью разрушен, заявил Свитан.

Ant Krymo tilto kilo stiprus gaisras AFP / Scanpix

"После этого украинские войска займутся уничтожением российских военных объектов в том котле, который образуется после уничтожения Крымского моста", - добавил он. Удар будет нанесён баллистическими ракетами, которые передаст Украине НАТО.

Свитан отметил, что речь идёт именно о втором ударе со стороны Украины – он убеждён, что и первый взрыв был осуществлён украинцами. Версии о мусульманах или российских спецслужбах эксперт отвергает: урон, нанесённый военным поставкам, для провокации был слишком велик. “А тех людей, которые выполнили первый удар по Крымскому мосту, надо представлять к званию героя Украины, кто бы это ни был”, - подчеркнул Свитан.

О настроении украинцев

Боевой дух в Украине по-прежнему на высоте, подчеркнул Роман Свитан. "Мы воюем уже девятый год, с 2014 года, когда Российская Федерация захватила Крым и часть Донбасса. Поэтому для нас просто увеличилась траектория и площадь поражения, но психологически мы всегда были готовы к этой войне, и мы готовы побеждать".