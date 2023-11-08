Водители считают, что мобильные радары полиция использует, чтобы получить больше денег

Наверное, каждый слышал возмущение в связи с тем, что мобильный радар стоит в неподходящем месте. В таком, где никогда не бывает ДТП, но снижена допустимая скорость, поэтому тех, кто ее вовремя не сбавит, ждет сюрприз.

Вопрос о подходящих местах для мобильных радаров поднял инструктор по вождению Артурас Пакенас, который напомнил о ДТП в микрорайоне Жверинас (автомобиль виновника ДТП был серьезно поврежден).

"В районе Жверинас допустимая скорость 40 км/ч, однако картина после ДТП свидетельствовала о том, что виновник ехал на более высокой скорости. Обычно там не бывает ДТП, но значит ли это, что в Жверинасе не надо устанавливать мобильный радар? Я не понимаю, почему, когда говорят о радарах, постоянно акцентируют опасные места, ДТП.