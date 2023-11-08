Водители считают, что мобильные радары полиция использует, чтобы получить больше денег

Наверное, каждый слышал возмущение в связи с тем, что мобильный радар стоит в неподходящем месте. В таком, где никогда не бывает ДТП, но снижена допустимая скорость, поэтому тех, кто ее вовремя не сбавит, ждет сюрприз.
Вопрос о подходящих местах для мобильных радаров поднял инструктор по вождению Артурас Пакенас, который напомнил о ДТП в микрорайоне Жверинас (автомобиль виновника ДТП был серьезно поврежден).
"В районе Жверинас допустимая скорость 40 км/ч, однако картина после ДТП свидетельствовала о том, что виновник ехал на более высокой скорости. Обычно там не бывает ДТП, но значит ли это, что в Жверинасе не надо устанавливать мобильный радар? Я не понимаю, почему, когда говорят о радарах, постоянно акцентируют опасные места, ДТП.
Посты контроля скорости нужны не только для мест, где часто бывают ДТП. Их используют для того, чтобы водители везде соблюдали скоростной режим. Так с их помощью борются с частыми ДТП. Понятно, что кто-то когда-то сказал, что мобильные радары надо ставить в местах, где часто случаются ДТП, в других местах - нельзя, так говорили и в парламенте, водители подхватили эти объяснения и сейчас возмущаются, говоря, что радар стоит не там, где положено", – заметил Пакенас.
"Поймите, никто у вас не просит денег. Не нарушайте правила, и никто с вас не возьмет денег. Но если вы мчитесь, нарушается ПДД, вас ждет ответственность – нечего возмущаться", – сказал инструктор.
Он поднял другой вопрос - везде ли логична установленная скорость движения.
"Бывает так, что в некоторых местах допустимая скорость занижена. Приведу пример. Посмотрите на суженную улицу Наугардуко, где сбили двух девочек, жители называют эту улицу небезопасной. На этой улице допустимая скорость 50 км/ч. А вот ул. Юстинишкю с двумя полосами в каждую сторону, с разделительной полосой, но и там допустимая скорость 50 км/ч. Разве между этими улицами нет никакой разницы? Одна - 1,5 полосы, другая – четыре, а скорость та же", – привел пример Пакенас.
Он напомнил и о ситуации на магистральных дорогах. Люди, которые ездят в Каунас, знают, что там снижена скорость до 70 км/ч. Это объясняют плохим состоянием моста, но много лет никто ничего не делает, чтобы починить мост и повысить скорость.
"То же самое и перед поворотами. Посмотрите на Вильнюсскую объездную дорогу, где около поворотов скорость то 90 км/ч, то 70 км/ч, то опять 90 км/ч. Потом опять снижение. Через какое-то время водители перестают сбавлять скорость", – объяснил Пакенас, заметив, что соблюдение ПДД необходимое условие.
"Посмотрите, на что похоже наше общество. Если нет радаров, водители мчатся как угорелые. Сознательности все еще не хватает, поэтому радары и штрафы остаются основным средством обуздания водителей. И нет места высказываниям, что радар стоит не там. Нечего сравнивать с другими странами, поскольку там водители соблюдают ПДД и без радаров", - сказал Пакенас.