Водители самокатов часто попадают в ДТП, какие вызовы ждут после изменения правил

В начале лета парламент Литвы принял пакет изменений к ПДД, которые вступят в силу с января 2024 года. Водители электросамокатов смогут ездить по тротуарам, если муниципалитет не установит иной порядок. Будет ограничена скорость движения самокатов, кроме того, на них смогут ездить лица не младше 16 лет.

"Самокатчики не только сами падают, но и сбивают пешеходов, сталкиваются с другим транспортом. Было немало случаев столкновений на перекрестках, которые пересекают велодорожки, их причина - нарушение правил самокатчиками. Бывают случаи, когда автомобили задевают самокатчиков, едущих в том же направлении", – сказал эксперт BTA.

Литовская администрация безопасного транспорта провела исследование, которое показало, что ПДД нарушают 70% водителей самокатов. Чаще всего они не надевают светоотражающие жилеты и шлемы, ездят через дороги, ездят по несколько человек на одном самокате и ездят в нетрезвом виде.

"Только в прошлом году мы зафиксировали больше 100 ДТП с участием водителей самокатов. К середине лета зафиксирована почти половина от этого количества, Можно сказать, что достигнут пик таких ДТП, но еще только середина лета, а самокаты ездят до первого снега", – сказал представитель страховой компании BTA Андрюс Жюкялис.

Инструктор по вождению Ольга Жидовленкова заметила, что самокатчики привыкли к безнаказанности. Она сама замечает их опасные маневры не только на тротуарах, но и на оживленных дорогах.

"Не раз мы ездили с учениками по тоннелю, по первой полосе на скорости 60 км/ч и видели, как по второй полосе нас обгоняли самокатчики. Конечно, это водители не стандартных, а более мощных самокатов, но они все же бывают без жилетов и фар. В темном тоннеле такого человека не видно. Если он еще решит перестроиться, ДТП избежать не получится", – рассказала инструктор.

Жюкялис прибавил, что опасность возникнет и в том случае, если самокатчикам запретят ездит по тротуарам.