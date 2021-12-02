Водители делятся впечатлениями - ситуация на дорогах всей Литвы сложная

Движение в Каунасе стоит из-за тягачей
Каунасские водители информируют, что дороги в городе засыпаны снегом, скользко.
Сообщается о ДТП с участием тягача. ДТП произошло на дороге из Каунаса в Клайпеду.
Второе ДТП с участием грузовика зафиксировано недалеко от Каунасской свободной экономической зоны.
Затор стоит на шоссе Раудондвариса – его причина также ДТП.
Из-за ДТП стоят машины в Домейкаве - там дорогу также перекрыл тягач, проехать невозможно.
По номеру 112 сообщили, что в Шакяйском районе, в деревне Янчай, столкнулись две легковушки и тягач, помощь врачей потребовалась одному водителю.
Водители, которые ехали из Каунаса в Вильнюс, сообщали о том, что с дороги съехали несколько тягачей.
В Вильнюсе фиксируют ДТП
Не лучше положение и около Вильнюса. Водители сообщают о ДТП практически на каждой дороге, ведущей в город. Например, на Эйшишкском шоссе зафиксированы два ДТП. На дороге в сторону Салининкай – водитель выехал на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение.
Несколько ДТП произошло и в Вильнюсе - на ул. Гележинё Вилко на пути из Молетай, а также недалеко от Западной объездной дороги, на ул. Тускулену, Улону, на ул. Сантаришкю. Как минимум несколько ДТП произошло на дороге в Новую Вильню и на Минском шоссе.
Кроме того, из-за снега заторы образовались на основных артериях города: проспектах Пилайте, Саванорю, на ул. Укмергес, Гележинё Вилко, Карейвю.
Затор образовался на въезде в тоннель на Гележинё Вилко.
Компания Grinda сообщает, что за ночь толщина снежного покрова увеличилась на 5–7 см.
В городе дороги в порядке, движение общественного транспорта не ограничено. На улицах, находящихся в стороне от центра города, ситуация сложнее – улицы местами покрыты слоем накатанного снега.
Техника компании Grindа работала в городе всю ночь, работает и утром.
В ДТП пострадали люди
Паневежцы сообщают о ДТП на дорогах в своем районе. В Паневежисе около здания Dominari столкнулись два тягача и легковой автомобиль.
Немало ДТП фиксируют на дороге из Паневежиса в Вильнюс - с дороги съехало несколько авто.
По номеру 112 сообщили, что на дороге Палюнишкис-Вабалнинкас (Паневежский район), с дороги съехал автомобиль Toyota. В ДТП пострадали три человека.
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