Водители делятся впечатлениями - ситуация на дорогах всей Литвы сложная

Движение в Каунасе стоит из-за тягачей

Каунасские водители информируют, что дороги в городе засыпаны снегом, скользко.

Сообщается о ДТП с участием тягача. ДТП произошло на дороге из Каунаса в Клайпеду.

Второе ДТП с участием грузовика зафиксировано недалеко от Каунасской свободной экономической зоны.

Затор стоит на шоссе Раудондвариса – его причина также ДТП.

Из-за ДТП стоят машины в Домейкаве - там дорогу также перекрыл тягач, проехать невозможно.

По номеру 112 сообщили, что в Шакяйском районе, в деревне Янчай, столкнулись две легковушки и тягач, помощь врачей потребовалась одному водителю.

Водители, которые ехали из Каунаса в Вильнюс, сообщали о том, что с дороги съехали несколько тягачей.

В Вильнюсе фиксируют ДТП

Не лучше положение и около Вильнюса. Водители сообщают о ДТП практически на каждой дороге, ведущей в город. Например, на Эйшишкском шоссе зафиксированы два ДТП. На дороге в сторону Салининкай – водитель выехал на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение.

Несколько ДТП произошло и в Вильнюсе - на ул. Гележинё Вилко на пути из Молетай, а также недалеко от Западной объездной дороги, на ул. Тускулену, Улону, на ул. Сантаришкю. Как минимум несколько ДТП произошло на дороге в Новую Вильню и на Минском шоссе.

Кроме того, из-за снега заторы образовались на основных артериях города: проспектах Пилайте, Саванорю, на ул. Укмергес, Гележинё Вилко, Карейвю.

Затор образовался на въезде в тоннель на Гележинё Вилко.

Компания Grinda сообщает, что за ночь толщина снежного покрова увеличилась на 5–7 см.

В городе дороги в порядке, движение общественного транспорта не ограничено. На улицах, находящихся в стороне от центра города, ситуация сложнее – улицы местами покрыты слоем накатанного снега.

Техника компании Grindа работала в городе всю ночь, работает и утром.

В ДТП пострадали люди

Паневежцы сообщают о ДТП на дорогах в своем районе. В Паневежисе около здания Dominari столкнулись два тягача и легковой автомобиль.

Немало ДТП фиксируют на дороге из Паневежиса в Вильнюс - с дороги съехало несколько авто.

По номеру 112 сообщили, что на дороге Палюнишкис-Вабалнинкас (Паневежский район), с дороги съехал автомобиль Toyota. В ДТП пострадали три человека.