Водители часто допускают ошибки: выход – периодическая проверка знаний

В группах для водителей в социальных сетях часто звучат вопросы, что делать в той или иной ситуации на дороге. Один из последних запросов – у кого право первенства, если на регулируемом светофоре перекрестке, где в каждую сторону ведут две полосы, один водитель поворачивает налево, а другой – направо, а траектория их движения пересекается.
Пока одни обсуждали этот вопрос, другие смеялись над ними за то, что они не знают ПДД. Инструктор по вождению Артурас Пакенас сказал: "Прямо скажу, поскольку вы не понимаете – тот, кто поворачивает налево должен пропустить того, кто поворачивает направо, и неважно, в какую полосу едет тот, кто поворачивает направо хоть в 16-ю".
Он напомнил пункты ПДД, которые регламентируют этот порядок:
108. Поворот следует выполнять так, чтобы при въезде на пересечение проезжих частей и при выезде с него транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения. Если поворот разрешён по нескольким полосам движения, то водитель должен выполнять его так, чтобы не создать помеху поворачивающему по смежной полосе движения.
109. При повороте налево (развороте) вне перекрёстка водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, едущим со встречного направления.
На вопрос, часто ли он видит, что водители не знают, как им быть в определенных ситуациях, Пакенас сказал, что таких водителей много.
"Это не единственный случай, их бывает много. В данной ситуации существует миф, будто тот, кто поворачивает налево должен занять самую левую полосу, а тот, кто направо - правую. Но это миф, поскольку в такой ситуации тот, кто поворачивает налево, может выбирать любую полосу", – сказал инструктор.
Он указал на еще одну распространенную ошибку водителей – они не понимают, что такое помеха справа. Простой пример – перекресток ул. П.Жадейкос и Фабийонишкю в столице. На этом Т-образном перекрестке главная дорога у тех, кто поворачивает налево с ул. Фабийонишкю и направо с ул. П.Жадейкос на ул. Фабийонишкю. У тех, кто с ул. П.Жадейкос хочет ехать прямо, появляется помеха справа, тут водители теряются.
"Это явная помеха справа, но водители не хотят этого понять, они думают, что главная дорога у тех, кто едет прямо. Это причина, по которой нередко не работает правило помехи справа - водители думают, что дорогу должен уступать тот, кто поворачивает, а не тот, кто едет прямо", – объяснил инструктор.
Пакенас обратил внимание на то, что часто водители забывают, что на регулируемых светофорами перекрестках не надо руководствоваться знаками, дающими право первенства. Он напомнил, что эта проблема в столице была актуально, когда проводили ремонт на ул. Ажуолино и весь поток на ул. Озо направляли через ул. Буйвидишкю и маленькую улочку Озо, связывающую ул Ажуолино и Озо.
"Из-за таких ошибок водителей на некоторых улицах Вильнюса даже поменяли знаки первенства. На регулируемых светофорами перекрестках, где главная дорога поворачивала углом, ввели изменения и главной дорогой сделали ту, что ведет прямо. Люди возмущались, что когда загорался зеленый, те, кто поворачивал направо, не пропускали поворачивавших налево, потому что они, якобы, едут по главной дороге. Однако тут не надо руководствоваться этими знаками, поскольку действует светофор.
Пакенас сказал, что некоторые ПДД были изменены 5 лет назад, а водители все равно их не знают. Это касается дополнительной секции с зеленой стрелкой.
"Все еще многие водители видят зеленый свет и отсутствие стрелки в дополнительном секторе и не знают, что все равно могут поворачивать направо. Это правило действует с осени 2018 года, я уже не знаю, сколько времени нужно, чтобы понять это правило", – заметил инструктор.
Он сказал, что такие пробелы в подготовке водителей не только вызывают возмущение, но и приводят к ДТП. Инструктор считает, что люди самостоятельно не обновляют знания.
По словам Пакенаса, ситуацию можно изменить, если ввести для всех водителей обязательные периодические курсы.
"Каждых пять лет, или каждый раз, когда человек проходит медкомиссию, предусмотреть повторение ПДД. Поскольку немногие после сдачи экзаменов открывают ПДД и повторяют их, немногие следят за изменениями, ведь ПДД менялись едва ли не каждый год. Люди не интересуются новыми правилами, правила меняют, в итоге на дорогах царит хаос", – констатировал инструктор.