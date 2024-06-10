Водителей в столице Литвы ждет масса ограничений

Спасибо тебе, Исландия!
11 февраля 1991 г. Исландия первая из Западных стран официально признала независимость Литвы. В знак благодарности по традиции в июне Исландская улица в столице превращается в луг, на котором проходят дискуссии и концерты.
Из-за этого мероприятия с 22 ч. 12 июня до 12 ч. 14 июня будет запрещено движение на ул. Исландиёс.
День траура и надежды
14 июня в Литве – День траура и надежды, день памяти о жертвах массовых ссылок жителей Литвы советской властью, которые начались 14 июня 1941 г. В этот день состоится шествие от площади Независимости до улицы Ауку, где у памятника литовским политзаключенным и ссыльным состоится акция исторической памяти „Произнеси, услышь, сохрани“.
14 июня с 11.30 до 12.30 ч. будет запрещено движение по проспекту Гедиминаса от ул. А.Гоштауто до ул. Гинею, а в 12.15–13.30 ч. от Васарё 16-осёс до Ю.Тумо-Вайжганто.
Акция донорства крови
14 июня акция безвозмездного донорства крови состоится с 12 до 19 ч. Будет запрещено движение транспорта по проспекту Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус.
На проспекте Конституциёс будут снимать рекламу
Во время съемок рекламного клипа 15 июня с 15.30 до 22.30 ч. будет запрещено движение транспорта (за исключением общественного) по проспекту Конституциёс от ул. Гягужес 3-осёс до ул. Линкмяну и Летувос Статуту. Если потребуется на 5 минут могут останавливать и движение пешеходов и велосипедистов.
Шествие Rathajatra в Вильнюсе 2024
16 июня, в воскресенье, в 11.45 ч состоится шествие Rathajatra в Вильнюсе 2024. Участники шествия будут идти по тротуарам от ул. Раугиклос, 23, по ул. Раугиклос, Руднинку до Ратушной площади.
С 13 ч. участники шествия будут тащить повозку от Ратушной площади по ул. Диджёи, Пилес, Швянтарагё, через Кафедральную площадь, по проспекту Гедиминаса до площади им. Винцаса Кудирки, где в 19.30 ч. состоится праздник. Движение транспорта запрещено не будет, возможны краткосрочные остановки движения.