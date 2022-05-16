Водителей предупреждают: состояние дорог неважное, не хватает асфальта

Например, каунасцы прежде жаловались, что живут буквально на стройке, поскольку дороги ремонтировали сразу по всему городу. Однако этой весной рабочих на дорогах мало.

Представитель муниципалитета Алоизас Пакалнишкис сказал, что город продолжит работы, только надо пересмотреть ситуацию с учетом подорожания сырья.

"Будут вызовы, связанные с подорожанием. Да, к нам обращаются подрядчики, но правила ценовой политики указаны в договорах. Будем анализировать подорожание, каждый случай рассмотрим детально, чтобы обзор был объективным", – сказал он.

Каунасцы уже заметили, что вместо асфальта ямы на дорогах заделывают с помощью бетона.

"До июня подрядчики должны заменить бетон на асфальт", – заметил Пакальнишкис.

Немало подобных проектов осуществляет компания Kauno tiltai. Ее глава Алдас Русявичюс сказал, что работа есть, но техника стоит в гараже.

"Дороги нуждаются в ремонте, но техника сейчас стоит", – сказал он.

По словам Русявичюса, стало меньше конкурсов, поскольку цены на материалы меняются в течение нескольких недель.

"Еще не объявлен конкурс на ремонт Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей. Объявлен конкурс на строительство Rail Baltica, но его отложили, видимо, тоже из-за меняющихся цен. И актуальный для Каунаса проект строительства еще одного моста тоже отложен", – сказал Русявичюс.

Значительно подорожал асфальт, горючее, щебень и другие материалы, дорожные компании отмечают, что в этом году работ будет меньше, чем планировалось.

"Запланированный бюджет, наверное, на 20% меньше, это значит, что работ будет меньше", – сказал глава компании Lietuvos keliai Шарунас Фроленко.

Литовская дирекция автомобильных дорог в этом году планировалось привести в порядок 200 км дорог.

Глава дирекции Ремигиюс Липкявичюс отметил, что сейчас 40% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Состояние дорог лучше не становится, только ухудшается, поэтому надо сделать все возможное, чтобы это остановить и понемногу улучшать. Поэтому было решено выделить больше средств в рамках программы присмотра за дорогами. Если, скажем, раньше это было около 20 млн. евро, то в этом году будет 80 млн. евро", – сказал он.

По его словам, сейчас вызов не только рост цен на сырье на 20%, но и проблемы с поставками, увеличение сроков поставок. Сколько работ по ремонту дорог отложат, станет известно летом.