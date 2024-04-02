Во вторник начинается промежуточная проверка знаний одиннадцатиклассников по литовскому языку и литературе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Marius Morkevičius
В самый разгар сессии промежуточных экзаменов на этой неделе начинается первая проверка знаний одиннадцатиклассников по литовскому языку и литературе – учащимся предстоит выполнить устное задание.

В этой проверке, которая продлится до пятницы, должны принять участие более 26 000 одиннадцатиклассников. В ходе устной проверки им предстоит представить публицистический текст и обсудить его тему.

Как сообщили в Национальном агентстве по образованию (НАО), на промежуточный экзамен по литовскому языку и литературе выделяется около 30 минут на одного учащегося. За экзамен можно набрать 20 баллов.

Первые промежуточные проверки вызвали волну возмущения из-за ненадлежаще подготовленных заданий. В ответ на критику министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас поручил дать экспертную оценку промежуточным экзаменам по математике и физике.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, руководство МОНС заявило, что не откажется от вызвавших недовольство промежуточных проверок знаний учащихся.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии