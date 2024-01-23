Во время вильнюсского Фестиваля света ждут ограничения движения

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

25 января в Вильнюсе начнется традиционный Фестиваль света, можно будет увидеть 15 инсталляций. Во время фестиваля необычными цветами окрасятся городские парки, известные здания, храмы и дворы. Для обеспечения безопасности участников фестиваля в Старом городе будет ограничено движение.

С 18 ч. 25 января до 23 ч. 28 января будет запрещено движение на ул. Университето, Шварцо, на части ул. Диджёи перед костелом Св. Казимира pи на части ул. Вильняус от ул. Леиклос до ул. Клайпедос.

Во время Фестиваля света с 18 ч. 25 января до 6 ч. 28 января будет запрещен въезд транспорта в Старый город (за исключением автомобилей жителей этой части города и обслуживающего транспорта). Изменений в расписании и маршрутах общественного транспорта не будет.

В программе фестиваля 15 световых инсталляций и 5 дополнительных объектов, свои работы представят звезды мировой величины и таланты из 5 стран, посетителей мероприятия ждет уникальный опыт.

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