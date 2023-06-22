Во время саммита НАТО в Вильнюс приедет около 5000 человек

"За 2-3 дня в Вильнюс должны будут приехать и уехать около 4-5 тысяч человек", - об ожидаемом наплыве людей в столицу во время саммита НАТО в четверг радио LRT рассказал А. Бужинскас.

Директор администрации Вильнюсского городского самоуправления призвал жителей столицы во время саммита НАТО, учитывая ограничения движения и поток прибывающих людей, выбирать работу из дома.

"Мы рекомендуем, если это возможно, стараться в эти дни работать из дома. Если такой возможности нет, выбирать общественный транспорт", - сказал А. Бужинскас.

Он напомнил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе, а именно 10-13 июля, общественный транспорт будет бесплатным, поэтому А. Бужинскас еще раз рекомендовал выбирать для поездок именно его.