22 июня 2023 г. 10:07

Во время саммита НАТО в Вильнюс приедет около 5000 человек

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Adomas Bužinskas
Adomas Bužinskas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Адомас Бужинскас, говорит, что во время саммита НАТО в июле в столицу приедут около 5 тысяч человек. Учитывая это, а также планируемые ограничения движения, А. Бужинскас призывает жителей столицы в эти дни работать из дома.

"За 2-3 дня в Вильнюс должны будут приехать и уехать около 4-5 тысяч человек", - об ожидаемом наплыве людей в столицу во время саммита НАТО в четверг радио LRT рассказал А. Бужинскас.

Директор администрации Вильнюсского городского самоуправления призвал жителей столицы во время саммита НАТО, учитывая ограничения движения и поток прибывающих людей, выбирать работу из дома.

"Мы рекомендуем, если это возможно, стараться в эти дни работать из дома. Если такой возможности нет, выбирать общественный транспорт", - сказал А. Бужинскас.

Он напомнил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе, а именно 10-13 июля, общественный транспорт будет бесплатным, поэтому А. Бужинскас еще раз рекомендовал выбирать для поездок именно его.

Выступая в четверг на радио LRT, представитель Службы охраны руководства Арунас Даутарас напомнил, что ограничения движения, которые в основном коснутся Старого города Вильнюса, территории вокруг Литовского выставочного и конгресс-центра "Litexpo", и аэропорта, продлятся с 7 по 13 июля.

ELTA напоминает, что 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, во время которого в столице ожидаются ограничения дорожного движения и другие изменения, влияющие на нормальный ритм жизни горожан. Вильнюсское городское самоуправление призывает жителей заранее планировать свои поездки в указанные дни.

Во время саммита НАТО ограничения движения будут распространяться на Старый город, Вильнюсский аэропорт, отдельные территории района Науяместис, а также подступы к Литовскому выставочному и конгресс-центру "Litexpo". Какие-то районы или улицы будут закрыты полностью, какие-то – временно, поэтому жителям будет предложено ознакомиться с более подробной информацией ближе к собранию.

В зонах ограниченного доступа можно будет передвигаться только пешком, движение всех транспортных средств, в том числе велосипедов и электросамокатов, будет закрыто, поэтому жителей и бизнес призывают заранее запастись необходимыми средствами.

Предприятия, работающие в этих зонах, смогут работать с некоторыми исключениями, включая торговлю и другую деятельность. Ограничения для уличных торговых мест и кафе будут представлены ближе к мероприятию.
Доступ к медицинским учреждениям, молитвенным домам, образовательным (детским садам) или другим учреждениям, расположенным в зоне ограниченного движения, будет возможен только пешком.

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