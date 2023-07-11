Во время саммита НАТО предприниматели не грустят: увидим чудо, какого в Литве не было

"Неважно, что не продадим, зато увидим такое чудо, какого в Литве еще не было", – сказала одна торговка.
Владелец сувенирного магазина Александр Назаренко сказал, что на продажи не жалуется.
"К саммиту у меня есть лишь значок Литвы и НАТО за 3 евро. Уже почти все значки раскупили, заказана третья партия. 20 из значков уже купили", – заметил он.
"Я знаю, что в Вильнюсе сейчас много гостей, я думаю, что торговля будет хорошая. Торговля в последние дни значительно улучшилась", – рассказал Назаренко.
"Наша страна - страна янтаря, это наше "золото", поэтому чаще всего в Литве туристы покупают янтарь. У нас были красивые новые коллекции, поэтому к нам часто приходят туристы", – заметил он.
Если бы в его магазин зашел глава США Джо Байден, Назаренко сказал, что нашел бы, что сказать ему: "Я бы пожелал ему как можно скорее дать Украине F-16 и чтобы Украину как можно скорее включили в состав НАТО".
"Я из Лос-Анджелеса, вместе с другими писателями мы были в Польше, а сейчас решили посетить Литву, Вильнюс, здесь родилась моя бабушка, я знаю, что это красивый город. Я всегда хотела побывать здесь, и вот – я здесь", – сказала одна туристка. Ее порадовала весть о том, что сейчас в Вильнюсе находится Джо Байден.
"Я люблю нашего президента, и я говорила: ну вот, смогу проводить с ним время. Нет, я шучу, конечно, но я рада. Как и тому, что вижу здесь украинские флаги", – сказала женщина.
"Когда мы заказывали билеты, не знали, что здесь будет проходить саммит НАТО. Только два дня назад узнали. Мы из Франции. Знали, что будет много ограничений, но так бывает, когда проводят такие масштабные мероприятия", – сказала другая туристка.
"Я не знаю, чего я жду от саммита, но, надеюсь, что здесь будет Зеленский, и верю, что мы как Франция снова будем просить больше помощи, ведь во время конфликта нужна реальная помощь", – сказал турист из Франции.
Другой турист сказал, что вряд ли будет что-то покупать в Литве, потому что, по сравнению с другими странами, цены на сувениры в Вильнюсе очень высокие.