Во время саммита НАТО предприниматели не грустят: увидим чудо, какого в Литве не было

"Неважно, что не продадим, зато увидим такое чудо, какого в Литве еще не было", – сказала одна торговка.

Владелец сувенирного магазина Александр Назаренко сказал, что на продажи не жалуется.

"К саммиту у меня есть лишь значок Литвы и НАТО за 3 евро. Уже почти все значки раскупили, заказана третья партия. 20 из значков уже купили", – заметил он.

"Я знаю, что в Вильнюсе сейчас много гостей, я думаю, что торговля будет хорошая. Торговля в последние дни значительно улучшилась", – рассказал Назаренко.

"Наша страна - страна янтаря, это наше "золото", поэтому чаще всего в Литве туристы покупают янтарь. У нас были красивые новые коллекции, поэтому к нам часто приходят туристы", – заметил он.

Если бы в его магазин зашел глава США Джо Байден, Назаренко сказал, что нашел бы, что сказать ему: "Я бы пожелал ему как можно скорее дать Украине F-16 и чтобы Украину как можно скорее включили в состав НАТО".