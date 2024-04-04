Во время демонтажа "передвижных двориков" на ул. Наугардуко ожидаются ограничения движения

"Сообщаем, что во время работ по демонтажу передвижных двориков 4 апреля с 17 до 23 ч. будет ограничена стоянка автомобилей на ул. Наугардуко от ул. Витянё до ул. Миндауго", – сообщает Grinda.

Grinda также информирует, что во время работ возможно образование заторов, поэтому жителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что было решено убрать передвижные дворики, а на их месте снова оборудовать места для парковки автомобилей.

Сообщалось, что передвижные дворики, простоявшие в городе 3,5 года, оказались невостребованными, в холодное время года ими практически не пользуются.

Муниципалитет оборудовал эти "дворики" вместо парковочных мест осенью 2020 года.