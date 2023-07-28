Во сколько муниципалитету обходится перекрашивание "радужного" пешеходного перехода

Представитель муниципалитета Гинтарас Лепярскас сказал LNK, что каждая покраска обходится в 500 евро, а отмывание стоит дешевле

Этот переход был испорчен вандалами дважды до саммита НАТО и дважды после саммита. Один раз его замазали серой краской, позже на переходе нарисовали свастику. В третий раз на "радуге" появились черные линии, потом переход залили белой краской.

После каждого выпада муниципалитет перекрашивает переход.

Полиция требовала, чтобы муниципалитет убрал "радужные" цвета, но суд отменил требования полиции.

С вандалами борется не только муниципалитет, но и полиция - ищет нарушителей.

Около этого пешеходного перехода установлены видеокамеры, которые фиксируют нарушения.