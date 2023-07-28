28 июля 2023 г. 08:25

Во сколько муниципалитету обходится перекрашивание "радужного" пешеходного перехода

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reidas Lietuvoje

"Радужный" пешеходный переход этим летом перекрашивали минимум четыре раза. Люди, настроенные против ЛГБТ, несколько раз замазывали его краской, но муниципалитет не сдается. Сколько стоит такая война с вандалами?

Представитель муниципалитета Гинтарас Лепярскас сказал LNK, что каждая покраска обходится в 500 евро, а отмывание стоит дешевле

Этот переход был испорчен вандалами дважды до саммита НАТО и дважды после саммита. Один раз его замазали серой краской, позже на переходе нарисовали свастику. В третий раз на "радуге" появились черные линии, потом переход залили белой краской.

После каждого выпада муниципалитет перекрашивает переход.

Полиция требовала, чтобы муниципалитет убрал "радужные" цвета, но суд отменил требования полиции.

С вандалами борется не только муниципалитет, но и полиция - ищет нарушителей.

Около этого пешеходного перехода установлены видеокамеры, которые фиксируют нарушения.

Приведение перехода в порядок зависит от размеров нанесенного ущерба, цена восстановления - от 300 до 500 евро. Работы проводят на деньги муниципалитета, но если полиция выявит виновных, то они не только получат штраф за вандализм, но и с них можно будет взыскать расходы на перекраску перехода.

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