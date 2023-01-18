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Отныне больше пациентов из группы риска сможет бесплатно привиться от пневмококковой инфекции, сообщает Государственная больничная касса (ГБК). Этим людям вакцину оплатят из Фонда обязательного страхования здоровья.
Vakcinacija
Vakcinacija
© Scanpix / Reuters

С 10 января 2023 года вступили в силу поправки к закону, подписанные министром здравоохранения. Согласно поправке, расширен круг людей, которые входят в группу риска, поэтому им компенсируют прививку от пневмококковой инфекции. Отныне бесплатно будут прививать не только детей, больных астмой, но и взрослых с этим заболеванием. Бесплатно будут прививать и всех больных сахарным диабетом.

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Больничная касса напоминает, что достаточно одной дозы этой вакцины (а исключением случаев, когда речь идет о пациентах после трансплантации стволовых клеток). В последнем случае и детей и взрослых прививают 4 дозами по специально разработанной схеме.

Люди из группы риска, чтобы бесплатно привиться, должны обратиться к семейному врачу.

По данным ГБК, в прошлом году этой вакциной в Литве привились 8000 человек. Это стоило 380 000 евро.

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