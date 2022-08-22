Вместо новоселья - кошмар длиною в год: вильнюсцы боятся остаться без жилья

Протест состоялся в минувшую среду. Люди никак не могут въехать в приобретенные квартиры. По словам этих людей, вопрос пытаются решить больше года, но напрямую с представителями Строительной инспекции до сих пор им не удавалось встретиться.

"Перед тем как обратиться в суд они даже не проверили, насколько веско основание таких действий, они не провели обязательные процедуры, оценку нарушений. Они не дали строителю времени на устранение нарушений. Сначала бульдозером двинулись в суд, дело проиграно. Тогда решили завести новое дело", – сказала LNK хозяйка одной из квартир Гинтаре Рузгене.

К собравшимся вышла представитель инспекции. Глава инспекции предложила людям встретиться без участия журналистов.

Со строителем дома журналистам LNK связаться не удалось.

После часовой встречи с главой инспекции вильнюсцы так и не поняли, почему тянут со сдачей проекта.

"По сути на наши вопросы нам не ответили, ответы были формальные", – сказала Рузгене.

Разрешение на строительство дома, о котором идет речь, было выдано 4 года назад. Строительная инспекция утверждает, что были выявлены нарушения, связанные с интересами общества. Например, несоответствия некоторым требованиям к строительству.

"Строительная инспекция провела расследование, получив обращение Службы спецрасследований (ССР) в связи с законностью строительства. В

ходе расследования инспекция установила нарушения, обратилась в суд с просьбой упразднить разрешение на строительство", – сказала LNK представитель инспекции Гита Шематовичюте.

Жителей удивляет, что нарушения были обнаружены только сейчас.

"Мы покупали квартиру, когда разрешение на строительство действовало, проект был в порядке, дом строили быстро. И вместо приглашения подписать договор у нотариуса, мы узнаем, что на проект, если так можно сказать, подали в суд. Поскольку встал вопрос законности. Завертелась карусель судов", – сказала Рузгене.

Попавшие в такую ситуацию вильнюсцы предупреждают других – даже легально купив квартиру, можно остаться без ничего.

"В такую ситуацию может попасть любой покупатель квартиры", – заметила Рузгене, напомнив, что в таких случаях не действует срок давности.

Строительная инспекция обратилась в Вильнюсский участковый суд с требованием признать разрешение на строительство недействительным. Суд прекратил дело, тогда инспекция обратилась в прокуратуру.